Recientemente el nombre de Eleazar Gómez volvió a llamar la atención tras su ingreso en el reality show La Granja VIP. Además, anoche Ferka y Flor Rubio tuvieron una fuerte discusión debido a la presencia del actor en el programa.

Ferka expresó su incomodidad y acusó a Eleazar de ser un agresor, recordando su pasado legal. Flor Rubio, por otro lado, trató de mantener una postura más imparcial, lo que provocó un intercambio de palabras con su compañera.

Estas diferencias reavivaron el interés del público por el caso que llevó a Eleazar Gómez a la cárcel, uno de los episodios polémicos que ha tenido durante su carrera. Aquí te contamos qué pasó.

¿Por qué estuvo en la cárcel Eleazar Gómez?

Eleazar Gómez, actor mexicano conocido por su trabajo en telenovelas como Rebelde y Atrévete a soñar, fue arrestado en noviembre de 2020 en la Ciudad de México. El motivo fue una denuncia de violencia física en contra de su entonces pareja, la cantante y modelo Stephanie Valenzuela, conocida como Tefi Valenzuela.

La noche en que fue detenido el histrión, Tefi Valenzuela reportó que Eleazar la había agredido físicamente en su departamento y que incluso intentó estrangularla. La joven logró escapar del lugar y pedir ayuda a vecinos, quienes llamaron a las autoridades.

Eleazar fue arrestado en flagrancia y luego llevado al reclusorio Norte, donde pasó varios meses en prisión preventiva.

En marzo de 2021, el actor se declaró culpable de los cargos de violencia familiar equiparada, aceptando un proceso abreviado para evitar una sentencia mayor. Como parte del acuerdo, fue sentenciado a libertad condicional por tres años, debió asistir a terapia psicológica, no podía acercarse a Tefi Valenzuela, y tuvo que pagar una reparación económica.

Tras su salida de prisión, Eleazar Gómez intentó regresar a los medios, aunque su imagen pública quedó afectada. Del mismo modo, publicó un video disculpándose por sus acciones: “Quiero ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido agredidas u ofendidas con mi comportamiento. Nunca ha sido mi intención lastimar a nadie”.

Y dedicó unas palabras a su ex Stephanie Valenzuela: “Especialmente quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar”.

Además, mientras era pareja de la actriz Danna Paola, coprotagonista de Atrévete a soñar, el actor fue visto violentando a la cantante. Por ello, el hecho de que Tefi Valenzuela lo denunciara no fue tan sorpresivo para algunas personas.