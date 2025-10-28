¿Quién es la mamá de Eleazar Gómez?

Eleazar Gómez se encuentra en el centro de la polémica, pues su participación en La Granja VIP ha dado mucho de qué hablar, incluyendo sus antecedentes por violencia contra mujeres de su entorno.

Melissa Sánchez, la mamá de Eleazar Gómez

Y es que Eleazar Gómez ha sido acusado cinco veces de violencia y en una ocasión, incluso estuvo en prisión por ello. Ante esto, una duda que tienen varios Internautas es quién es la mamá del actor. Te contamos lo que se sabe.

Así piensa la mamá de Eleazar N… y ahora todo tiene sentido: con esa mentalidad, era imposible que el señor saliera menos dañado.#LaGranjaVIP pic.twitter.com/2l6jX2NtAd — La Granja De La Jitomata (@LaChismosa247) October 22, 2025

La mamá del histrión se llama Melissa Sánchez y ha decidido llevar la vida en privado pese al éxito de algunos de sus hijos en la industria del entretenimiento, aunque no dudó en defender a su hijo en 2020 cuando fue detenido por violencia familiar.

“Si la golpeó, sería por algo. Él de la nada, no golpea a nadie. Era todo muy preparado”; indicó en una entrevista para De Primera Mano que ha tomado relevancia hoy en día.

Sabemos que Melissa se encuentra en un estado de salud delicado. Fuentes cercanas aseguran que la mujer padece hipertensión, diabetes, escoliosis y problemas circulatorios por los que su movilidad es escasa.

La mujer también sufrió un derrame cerebral que ocurrió en 2012, por lo que la obligan a tomar alrededor de 20 medicamentes diarios para controlar sus padecimientos.

💔😡 Esta noticia sí parte el alma y el corazón… 💔.

Recientemente salió en una publicación editorial que la mamá de Eleazar Gómez y Zoraida Gómez vive en completo abandono por parte de sus hijos 😢.



La señora Melissa Sánchez, madre de los dos actores, anda por las calles… pic.twitter.com/fKZat90siE — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) August 6, 2025

Se sabe que a pesar de ello, la señora vive bajo el cuidado de su hijo adoptivo, Alizair, quien sería el único que se mantiene cerca de ella. Asimismo, la mujer ha perdido varios dientes y que sus dificultades para caminar la obligan a salir con ayuda de un bastón.

“Zoraida, desde que formó su familia con Jorge Torres, prácticamente no la visita, a pesar de que hace unos años era quien más la cuidaba. Eleazar, por su parte, vive con su novia Julieth y no se ha involucrado mucho en la situación de su mamá”, declaró una fuente sobre la mamá de Eleazar Gómez.