Ellas son las 5 novias de Eleazar Gómez que lo han acusado de violencia

Ellas son las novias de Eleazar Gómez que lo han acusado de violencia

Eleazar Gómez ha acaparado los titulares por su participación en La Granja VIP, ya que muchos usuarios en redes sociales no están de acuerdo con su participación y lo critican de manera severa al recordar que estuvo preso por maltratar a una de sus ex parejas.

Fue hace apenas en 2020 que el histrión fue señalado directamente como un agresor, por la cantante y modelo Tefi Valenzuela, que lo denunció y por lo que estuvo en prisión. Sin embargo, tiene un historial más amplio de lo que muchos creen.

Las mujeres que acusan a Eleazar Gómez de violencia

Para sorpresa de algunos, el caso que llevó a la cárcel a Eleazar Gómez no fue le primera vez que una mujer denunció una agresión de parte del actor. Ahora, te compartimos las historias del actor con sus ex parejas que lo habrían dejado tras vivir violencia de su parte.

Vanessa López

La modelo y el cantante comenzaron una relación en el año 2014 y duró un año. Después de ello, ella habló, al revelar que “había recibido amenazas por parte de él” y admitió que fue una relación “con mucha violencia física, agresión verbal”.

“Una vez peleamos en una cafetería y llegó la policía”, admitió ella. Eleazar negó de manera rotunda las acusaciones y la acusó de mentirle. Ella replicó que no tenía porqué mentir.

Se dice que incluso los padres de ella tuvieron que intervenir para evitar que la siguiera atacando cuando terminó su romance. Esto porque además de ir a su casa a gritarle, en una ocasión habría tratado de ahorcarla, un patrón en su conducta.

Elia Ezrré

Tras terminar su relación con Vanessa, al poco tiempo inició su romance con Elia, que duró poco menos de un año. Ella llegó a defender al actor, aunque después se arrepintió de haberlo hecho.

“Yo pensaba que me quería llenar la cabeza de cosas para no darle el beneficio de la duda [...] Estoy casi segura que cada una de sus ex parejas ha tenido violencia en su relación“, sentenció más de tres años después del fin de su noviazgo.

Y es que la joven modelo tardó en salir a hablar de lo que le había pasado con Eleazar y lo hizo hasta que se viralizó el caso de Tefi Valenzuela. En ese momento, ella reveló que ella tenía 19 y él 31 cuando inició su romance.

“Intenté ayudarlo y todo, pero no aceptaba que tenía un problema”, admitió ella. “Una vez nos enojamos, salí corriendo de ‘no quiero hablar contigo’ y él me siguió y del cabello me arrastró por todo el piso”, contó. Ella también compartió fotos de los golpes que recibió y conversaciones con él donde la trataba de manipular.

Jeanette Karam

En el 2018, Eleazar conoció a Jeanette, quien ese año ganó el concurso Miss Ciudad de México y con quien duró un año y medio. Ella se sumó a la denuncia pública contra el actor y aportó su violencia a la historia.

“Los primeros ocho meses de la relación, él fue un hombre maravilloso [...] Empezó con celitos, cositas así [...] A los ocho meses de la relación se descontroló. Tuvimos un altercado que fue la primera vez que se puso violento y de ahí todo cambió”, explicó.

Karam también decidió hablar tiempo después, ya que en un inicio prefirió enfocarse en sanar, pero después se arrepintió al ver la violencia hacia Tefi, ya que consideró que pudo haber frenado el ciclo de violencia del actor.

Gaby Ruiz

La ex integrante de Acapulco Shore tuvo una relación de menos de un mes con el actor, donde se dio cuenta de que él tenía “un carácter muy cambiante” y que pasaba muchos cambios de humor, lo que la llevó a alejarse.

“La primera vez que discutimos yo traté de bajarle mucho [...] Yo pensé ‘entonces aquí el respeto no existe’”, comentó al indicar que fue pocos días después que logró salir a tiempo de la relación tóxica.

Tefi Valenzuela

Fue en 2020 que Tefi Valenzuela comenzó un romance con Eleazar. Su relación avanzó rápidamente y se comprometieron, pero todo terminó cuando ella lo denunció por violencia doméstica.

Él fue detenido y llevado a las autoridades. Ella aseguró que Gómez “se ponía agresivo o gritaba” por cambios de humor que tenía. En marzo de 2021, el actor se declaró culpable de los cargos de violencia familiar equiparada, aceptando un proceso abreviado para evitar una sentencia mayor.

Como parte del acuerdo, Eleazar Gómez fue sentenciado a libertad condicional por tres años, debió asistir a terapia psicológica, no podía acercarse a Tefi Valenzuela, y tuvo que pagar una reparación económica.