Entérate

La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy 21 de octubre?

Ellos son los dos famosos que quedaron nominados durante la Asamblea de este martes del programa de telerrealidad

La Granja VIP
La Granja VIP Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Este martes 21 de octubre, en La Granja VIP llega el momento en que se revelará al segundo nominado de la semana, después de que Eleazar Gómez entrara a la placa este lunes. En ese sentido, nuevamente se lleva a cabo el duelo entre dos granjeros que pueden quedar en la cuerda floja.

Como la semana pasada, será Sergio Mayer Mori, el capataz de la semana, quien decidirá cuáles son los dos participantes de La Granja VIP que se enfrentarán entre si y uno de ellos será el nominado. En una conversación previa a la gala, el famoso mencionó que quería sacar a Manola Diez del programa.

Nominados en la segunda semana de La Granja VIP

El primer nominado de la semana fue Eleazar Gómez, quien entró a la placa cuando Carolina Ross, la eliminada de la primera semana, quedó fuera del programa de telerrealidad y dejó en su legado que él estuviera en riesgo de irse.

TE RECOMENDAMOS:
Kike Mayagoitia llama falso a Eleazar Gómez
¿Traición?

Kike Mayagoitia llama falso a Eleazar Gómez, ¿está harto de él? | VIDEO

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 21:00 horas por Azteca Uno, mientras que los domingos comienza a las 20:00 horas. También puedes verlo a través de Disney+ y por tiempo limitado en plataformas como YouTube.

Ellos los participantes de La Granja VIP

  • Sergio Mayer Mori
  • Eleazar Gómez
  • Omahi
  • Kike Mayagoitia
  • Alfredo Adame
  • Alberto del Río
  • Jawy Méndez
  • Lolita Cortés
  • Manola Diez
  • Kim Shantal
  • Fabiola Campomanes
  • La Bea
  • Sandra Itzel
  • Lolita Cortés

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Eleazar Gómez asegura que será finalista de La Granja VIP
¿Soberbio?

Eleazar Gómez asegura que será finalista de La Granja VIP: ‘Me voy a salvar’ | VIDEOS