¿Quién Miriam García, la novia de Eleazar Gómez? FOTOS

El actor Eleazar Gómez está en una relación amorosa, luego de todos los conflictos legales que tuvo por haber golpeado a su expareja Tefy Valenzuela.

El histrión ahora se dio una nueva oportunidad en el amor y se trata de una joven que, al parecer, no está involucrada en el medio artístico, pero su hermano sí.

Eleazar entró a La Granja VIP y mientras está participando en el programa, en redes sociales, Ana María Alvarado reveló que la novia del actor habría entablado una demanda contra el famoso y hasta se dijo que la policía podría entrar por Eleazar, sin embargo, la novia del actor salió a desmentir el caso durante la transmisión del reality show.

¿Quién es la novia de Eleazar Gómez?

La novia de Eleazar Gómez se llama Miriam García, es hermana de Ian García, mejor conocido por ser uno de los Wapayasos. Ella y Eleazar tienen casi un año de relación.

Miriam García es una joven alejada del mundo el entretenimiento, sus redes sociales son privadas y apenas tiene 400 seguidores en Instagram. Eleazar la ha etiquetado en distintas publicaciones.

Miriam García, novia de Eleazar Gómez ı Foto: FB Miriam García

Las novias que ha tenido Eleazar Gómez

El famoso actor ha tenido varias novias famosas, quizá por eso, esta vez se inclinó por salir con la hermana de su amigo y que fuera una persona sin relación al medio.

Su primera relación mediática fue con Danna Paola, cuando estuvieron juntos en la telenovela Atrévete a soñar, se enamoraron y empezaron a salir, pero en ese entonces Danna era una menor de edad y Eleazar era mayor, por lo que su relación fue muy criticada.

Además, se filtró una terrible pelea que tuvieron ellos en un estacionamiento, en dicho pleito Danna, aunque era una niña, no se dejó del actor.

Otra de sus novias fue Gaby Ramírez, exparticipante de Acapulco Shore, quien lo dejó porque el actor tenía un carácter muy cambiante.

Sin duda después de de Danna su relación más mediática fue la de Tefi Valenzuela porque el actor golpeó a su novia en una discusión en su casa y al escuchar los golpes los vecinos llamaron a la policía.

Eleazar terminó encarcelado por varios meses por agresión y salió porque se declaró culpable y el juez le impuso varias medidas como que tenía que disculparse públicamente y tomar terapia psicológica.