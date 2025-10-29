La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy 29 de octubre?

Ha comenzado la tercera semana de La Granja VIP, que se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana, en gran parte gracias a la irreverencia de los personajes dentro y fuera del reality show.

Este lunes, Lis Vega quedó como la primera nominada por decisión de Sandra Itzel, la segunda eliminada de la temporada. El martes, Sergio Mayer Mori se convirtió en el segundo nominado, tras perder en el duelo contra Jawy.

Este miércoles, se define al tercer y cuarto eliminado de la temporada. Recordemos que La Bea tiene inmunidad, por lo que no puede ser nominada en esta ocasión por el resto de sus compañeros.

Los granjeros nominan en vivo y frente al resto de sus compañeros. De este modo, fan sus razones durante el posicionamiento, donde revelan porqué quieren a su colega fuera del programa.

Los dos participantes con más votos quiénes se convertirán en el tercer y cuarto nominado de la semana. Este momento promete encender la convivencia, pues a diferencia de otros formatos, en este las cosas se dicen de frente y no hay oportunidad de ocultar información o mentir sobre la nominación, lo que hace todo más real.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrar en tu tienda de aplicaciones del teléfono. Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca.

Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO