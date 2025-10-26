La vida personal del luchador mexicano Alberto del Río, reconocido por su trayectoria internacional y su reciente participación en La Granja VIP, ha vuelto a captar la atención del público, esta vez por su relación con Mary Carmen Rodríguez Lucero.

La mujer originaria de San Luis Potosí ha destacado tanto en el ámbito deportivo como apoyando en todo momento a través de redes sociales al participante del reality.

Aquí te contamos lo que se sabe sobre la esposa actual de Alberto del Río.

¿Quién es la esposa actual de Alberto del Río?

Mary Carmen Rodríguez Lucero, quien es la pareja actual de Alberto del Río, se describe en redes sociales como una apasionada del deporte.

De acuerdo con el contenido que comparte en Instagram, ha participado en diversas competencias de ciclismo de alto rendimiento, entre ellas Gran Premio Potosí en 2024, GFNY MTY 2023 y GFNY Zapopan 2022, donde obtuvo primer lugar por categoría y décimo lugar general femenil.

Además de su faceta deportiva, Mary Carmen es madre de dos hijos jóvenes, a quienes suele mencionar con cariño en sus publicaciones. Sus redes muestran un equilibrio entre su vida familiar y su pasión por la actividad física, con imágenes de entrenamientos y viajes.

Mary Carmen y su historia de amor con Alberto del Río

La relación entre Mary Carmen y Alberto del Río comenzó a llamar la atención en 2024, cuando ambos deportistas iniciaron a compartir fotografías juntos en redes sociales.

Entre las imágenes más destacadas se encuentran sus viajes a Italia en octubre de 2024, una romántica escapada a Austria en junio del mismo año, y una visita especial a Teotihuacán el 14 de febrero, donde se les vio disfrutando del Día del Amor y la Amistad.

Mary Carmen no ha dudado en expresar su amor hacia su pareja Alberto del Río a través de varias publicaciones románticas. Sin embargo, no se sabe con certeza si la pareja está casada o no.

Hoy, la relación de Alberto del Río y Mary Carmen Rodríguez Lucero parece representar un nuevo comienzo para el deportista.

Este romance llega a su vida tras el fallecimiento de su exesposa Ángela Velkei, en 2022. La pareja tuvo tres hijos, quienes, según declaraciones del propio luchador, son su mayor motivación para continuar adelante en su carrera como deportista y en su vida personal.

Alberto también ha comentado en La Granja VIP que la muerte de Ángela lo destrozó, por lo que se mantuvo alejado del ojo público durante un tiempo.