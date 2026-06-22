¿Quién es Sharako Lohar de La Casa del Dragón y qué le pasó en el primer episodio de la temporada 3?

La Casa del Dragón hizo unos pequeños cambios al personaje de Sharako Lohar, que si embargo, se ha convertido de nueva cuenta en uno de los personajes que más llamó la atención por el arranque de la tercera temporada que se estrenó en HBO MAX.

La serie retomó la brutal guerra civil Targaryen con una batalla devastadora que dejó un fuerte número de bajas. El arranque se centra en la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento clave donde las fuerzas de la Triarquía chocan contra la causa de Rhaenyra y ahora te contamos sobre uno de la almirante de el Reino de las Tres Hijas.

can we talk about how epic Lohar was in ‘House of the Dragon’ pic.twitter.com/wMnae5dE3o — BuzzingForFilm (@BuzzingForFilm) June 22, 2026

¿Quién es Sharako Lohar de La Casa del Dragón?

Sharako Lohar es una almirante de la Triarquía y una figura destacada e el conflicto, quien destaca por su personalidad dominante y violencia directa, que juegan un papel importante en la Batalla del Gaznate.

Al inicio de la temporada 3, ella demuestra ser una rival peligrosa, quien consigue diversas muertes, incluyendo a figuras clave como Corlys Velaryon. Muchos esperaban que la pudiéramos ver más tiempo en acción.

A pesar de esto, su camino termina cuando se cruza con Alyn, el hijo bastardo de Corlys, con quien protagoniza una pelea sangrienta que termina en la muerte definitiva de Lohar en el agua.

Abigail Thorn delivered a terrific performance as Sharako Lohar in 'House of the Dragon' S3E1. pic.twitter.com/AkbyrQ5oWF — The Cinéprism (@TheCineprism) June 22, 2026

Esto es un cambio importante, pues en el material original, después de la batalla, el almirante (en esta versión se refieren al personaje en masculino) es desacreditado y en búsqueda de dinero y aliados, vende al príncipe Viserys, que anteriormente había capturado durante la Batalla del Gaznate.

Se lo da al magíster Bambarro Bazanne a cambio de su peso en oro y una promesa de apoyo. Finalmente, el personaje en los libros es asesinado en lo que se percibió como un asesinato político, siendo la chispa que provocaría el enfrentamiento de las tres ciudades en la Guerra de las Hijas.

Aunque según lo que otros mencionaban, en realidad fue asesinado por uno de sus rivales por los favores de la cortesana conocida como el Cisne Negro.

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