¿Quién es Michel Nkuka Mboladinga, el fan de República Democrática del Congo que se queda inmóvil en los juegos?

Michel Nkuka Mboladinga se convirtió en uno de los aficionados más reconocidos del futbol africano por su peculiar forma de alentar.

Fuera de Canchas — Michel Nkuka Mboladinga, mejor conocido entre los aficionados como “Lumumba” o “La Estatua Humana”, se ha convertido en uno de los seguidores más reconocidos de la selección de República Democrática del Congo gracias a una forma muy particular de apoyar a su equipo: permanecer completamente inmóvil durante los partidos mientras luce una caracterización inspirada en Patrice Lumumba, uno de los héroes nacionales más importantes de su país.

Su presencia en las tribunas suele llamar la atención de las cámaras de televisión y de miles de aficionados en redes sociales. Mientras el resto de la hinchada canta, salta y celebra cada jugada, Michel permanece serio, sin realizar gestos y prácticamente sin moverse durante los 90 minutos, convirtiéndose en un símbolo de identidad para la afición congoleña.

Este é Michel Kuka Mboladinga, torcedor da República Democrática do Congo, que fica imóvel e com braço erguido durante toda a partida da seleção congolesa para homenagear Patrice Lumumba, líder da independência do país africano.



📽️@ubctvuganda pic.twitter.com/zh0cUSG6qi — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 17, 2026

Aunque estaba previsto que acompañara a República Democrática del Congo desde su debut en la Copa del Mundo 2026, su viaje a México sufrió un retraso debido a los estrictos protocolos sanitarios establecidos para viajeros provenientes de regiones afectadas por el brote de ébola en África Central. Como medida preventiva, las autoridades le solicitaron cumplir una cuarentena de 21 días antes de ingresar al país.

Finalmente, Michel Nkuka llegó a Guadalajara y podrá apoyar por primera vez a su selección durante el torneo mundialista, una noticia que fue celebrada tanto por aficionados congoleños como por seguidores del futbol internacional que ya identifican al peculiar personaje.

¿Por qué Michel Nkuka permanece inmóvil durante los partidos?

Lejos de tratarse de una simple excentricidad, Michel explica que su caracterización busca rendir homenaje a Patrice Lumumba, líder de la independencia de República Democrática del Congo y considerado un símbolo nacional.

Por ello, durante los encuentros mantiene una postura firme, seria y prácticamente sin movimiento, razón por la que recibió el apodo de “La Estatua Humana”.

El aficionado más famoso de la República Democrática del Congo, Michel Nkuka Mboladinga, conocido como "Lumumba", llegó finalmente a Guadalajara para apoyar a su selección frente a Colombia.



Famoso por mantener el brazo en alto durante los partidos en homenaje a Patrice… pic.twitter.com/el4IWngzqN — André Vieira (@AndreteleSUR) June 22, 2026

Su imagen ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en uno de los personajes más reconocibles entre las aficiones africanas presentes en torneos internacionales.

Su llegada a México también fue recibida con entusiasmo por aficionados locales, quienes aprovecharon para fotografiarse con él a las afueras del Estadio Guadalajara antes del compromiso mundialista.

¿Cuándo se juega el Colombia vs Congo de la Copa del Mundo 2026?

El Colombia vs Congo, correspondiente a la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, se disputa este martes 23 de junio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido, a disputarse en el Estadio Guadalajara, la podrás seguir por canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

ice