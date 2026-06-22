Colombia vs Congo: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo K de la Copa del Mundo 2026

Colombia se mide a Congo en la Copa del Mundo 2026

Sin margen para bajar la guardia, Colombia buscará dar un paso definitivo hacia la clasificación a los dieciseisavos de final de Copa del Mundo 2026 cuando el martes enfrente a la carismática República Democrática del Congo.

Los Cafeteros debutaron con una victoria 3-1 ante Uzbekistán y encadenar una segunda victoria permitirán a Luis Díaz, James Rodríguez y compañía respirar con tranquilidad de cara a la última fecha del Grupo K, un compromiso contra una Portugal que quedó convulsionada por su empate 1-1 contra Congo que abrió un debate sobre el nivel de su astro Cristiano Ronaldo.

Si las sensaciones dejadas tras el estreno en el Estadio Azteca de la Ciudad de México fueron positivas, Colombia opta por la cautela.

¿Dónde ver el Colombia vs Congo de la Copa del Mundo 2026?

El Colombia vs Congo, correspondiente a la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, inicia este martes 23 de junio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX.

Día: Martes 23 de junio

Hora: 20:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX

🎥 ¡𝐃𝐚𝐧𝐢, 𝐋𝐮𝐜𝐡𝐨 𝐲 𝐞𝐥 ‘𝐁𝐢𝐜𝐡𝐨’ 𝐧𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐥𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐠𝐨𝐥𝐚𝐳𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐬𝐮 𝐝𝐞𝐛𝐮𝐭 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚! 🔥🫠



🇨🇴 3-1 🇺🇿#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/CLRrUzex81 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 18, 2026

Colombia puede sellar su pase a los 16vos de final

De ganar el partido que se disputará en Guadalajara, Colombia sellará su boleto a la próxima ronda del torneo. Quedaría a la espera de conocer si como primera o segunda de su grupo, dependiendo del resultado del Portugal-Uzbekistán y de la última jornada.

Congo buscará sus primeros tres puntos y espera brindar una sorpresa más entre las múltiples ya vistas en lo que va del torneo.

El sorpresivo empate de Congo frente a un apagado Portugal, fuerte candidato al título, confirmó el diagnóstico del cuerpo técnico colombiano de que el conjunto africano será un rival similar al que se enfrentó hace unos días, pero con una calidad técnica superior.

📸 ¡𝑵𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐 𝑴𝑼𝑵𝑫𝑰𝑨𝑳 𝒆𝒎𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒓𝒂! 🫶



𝑺𝒐𝒎𝒐𝒔 𝑪𝑶𝑳𝑶𝑴𝑩𝑰𝑨 𝒚 𝒚𝒂 𝒅𝒊𝒋𝒊𝒎𝒐𝒔 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑬𝑵𝑻𝑬 𝑬𝒏 𝒍𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒄𝒊𝒕𝒂 𝒐𝒓𝒃𝒊𝒕𝒂𝒍 😮‍💨🔝



🇨🇴 3-1 🇺🇿

⚽️ Daniel Muñoz, Luis Díaz, Jáminton Campaz… pic.twitter.com/AZOcXroahI — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 18, 2026

“Este no es cualquier equipo; ya compitió bien ante una selección poderosa como Portugal. Tienen herramientas muy potentes, pero también nosotros vamos a utilizar las nuestras”, comentó Luis Amaranto Perea, auxiliar técnico del seleccionador Néstor Lorenzo.

Los comandados por Sébastien Desabre sorprendieron en su debut por el orden y una incansable defensa capaz de neutralizar el profundo mediocampo portugués y frenar a Cristiano Ronaldo. El tanto anotado por Yoane Wissa, que igualó el marcador en el fin de la primera parte, se convirtió en el primero del país en un Mundial.

Previa a la edición de 2026, la única aparición de Congo en un Mundial fue en Alemania 1974, todavía bajo el nombre de Zaire.

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