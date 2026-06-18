¡Liga MX lo dejó escapar! Luis Díaz brilla hoy con Colombia en el Mundial 2026

El Mundial 2026 consolida a Luis Díaz como referente ofensivo de la selección de Colombia.

Luis Díaz volvió a brillar en el escenario más grande del futbol. El atacante colombiano fue la gran figura en el debut de Colombia en el Mundial 2026, donde su selección venció 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, dentro del arranque del Grupo K.

Con un gol, una asistencia y el reconocimiento como mejor jugador del partido, el extremo reafirmó su estatus como una de las piezas más determinantes del futbol internacional.

#Deportes | ¡Debut soñado para Luis Díaz con la Colombia en el Mundial! 🇨🇴



En zona mixta posterior a la victoria de Colombia frente a Uzbekistán, Lucho Díaz habló con Liche Durán (@licheduran) y aseguró que su primer gol en una Copa del Mundo fue un sueño cumplido. pic.twitter.com/CvL95yIlfW — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) June 18, 2026

Pero su presente mundialista también revive una historia poco contada en México: Atlas y Toluca tuvieron la oportunidad de ficharlo antes de su explosión en Europa y la dejaron pasar.

La afición de Colombia, hizo pesar el Estadio Azteca, solo miren como vibra la cámara al caer el gol de Lucho Diaz



La razón?



Por que ellos si van a VER Y DISFRUTAR EL PARTIDO, y no a grabarse, ni hacer videos para sus redes sociales como aquí en Méxicopic.twitter.com/rZySacnraZ — Lu12 (World Cup Versión) (@Lu12_2005) June 18, 2026

Cuando aún militaba en el Junior de Barranquilla, el atacante fue ofrecido al Atlas. Sin embargo, la directiva rojinegra decidió no avanzar en la negociación al considerar que su proyección no garantizaba impacto inmediato y que el costo representaba un riesgo deportivo.

La cifra aproximada rondaba los 1.5 millones de dólares, una inversión accesible en el mercado actual, pero suficiente en ese momento para detener su llegada al futbol mexicano.

Luis Díaz creció entre carencias en Barrancas, La Guajira. De niño enfrentó problemas de nutrición, jugó descalzo y luchó contra toda adversidad para perseguir su sueño. Hoy, ese niño wayuu que nunca se rindió anotó su primer gol en una Copa del Mundo. Lucho, eres un ejemplo a… pic.twitter.com/Wlw8At5O2c — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 18, 2026

Toluca también lo buscó

El caso no fue exclusivo del Atlas. El Toluca también analizó su incorporación cuando Ricardo La Volpe dirigía al equipo. El propio entrenador reconoció posteriormente que recomendó su fichaje, aunque la operación no se concretó por decisiones institucionales y criterios económicos.

“El caso de Díaz lo visualizamos en el Toluca, sí hubo un acercamiento, pero en ese momento dijeron que no, que era muy caro. Ahorita se deben estar arrepintiendo porque dejaron ir a una joya”, reveló el estratega.

Del rechazo en México al escenario mundial

Tras su paso por Colombia, Luis Díaz dio el salto al futbol europeo con el Porto, donde su evolución fue inmediata. Posteriormente llegó al Liverpool, consolidándose como uno de los extremos más desequilibrantes del mundo.

Con los “Reds”, “Lucho” ha disputado un total de 148 partidos oficiales desde su llegada en enero de 2022. En su paso por el club inglés, el extremo colombiano registra un saldo de 41 goles y 23 asistencias, conquistando cinco títulos.

Hoy, su actuación en el Mundial 2026 añade un giro simbólico a su historia: el jugador que pudo llegar a la Liga MX brilla en el mismo país donde esa posibilidad existió, pero nunca se concretó.

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