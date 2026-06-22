El regreso de la novia despreciada, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical El regreso de la novia despreciada también es conocida como La venganza de la novia despreciada y es un drama en el que una mujer es engañada en su noche de bodas por otro hombre que no es su esposo, destruyendo lo que debía ser el día más feliz de su vida.

¿De qué trata El regreso de la novia despreciada?

El regreso de la novia despreciada sigue la historia de Claudia, quien hace diez años, fue víctima de las artimañas de su hermana y se acostó con un desconocido la noche antes de su boda. Su padre la expulsó de casa y tuvo que huir lejos.

Diez años después, regresa con su hijo de nueve años y se reencuentra con aquel desconocido: Esteban Sotomayor, un magnate mediático que, para su sorpresa, resulta ser el padre biológico del niño.

En medio de conspiraciones familiares, viejos rencores y un matrimonio de conveniencia, lucharán por proteger a su hijo y encontrar la verdadera felicidad.

¿Dónde ver El regreso de la novia despreciada?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de ShortMax. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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Encontré a mi papá en la obra: Tristen Bolton era un albañil en bancarrota a quien todos se burlaban… hasta que, de repente, la hija de su jefa multimillonaria, la CEO Gisele Duvall, lo señaló con el dedo y lo llamó papi. Un collar que hacía juego reveló la verdad que Gisele había estado buscando durante seis años: Tristen podía ser el padre de su pequeña niña. Con la familia de Gisele forzándola a estar con otro hombre, ¿podría ese «don nadie» levantarse, reclamar a la reina, a la hija y la vida que debería haber sido suya?

Manos que controlan el dolor: Rosa Amaral se autoproclamaba una genio de la cirugía, y sus pacientes no sentían dolor ni necesitaban anestesia. Tras hacerse viral, el hospital se llenó de pacientes y sus turnos se subastaron al mejor postor. Pero Luna Borges sufría el dolor de cada paciente. Era tan incapacitante que no podía trabajar. Recibió quejas y la despidieron. Para colmo, durante la cirugía cerebral que Rosa le practicó a la hija del hombre más rico del mundo, Luna murió repentinamente de una hemorragia cerebral.

Luna abandonada marcada por los alfas gemelos: Celeste es una joven que alguna vez fue la adoración de dos Alfas, pero que es traicionada en su cumpleaños número 18 por los hombre que alguna vez amó. Ellos fueron además sus amigos de la infancia y sus compañeros predestinados, pero fueron manipulador por un Omega, lo que los llevó a humillar y maltratar a la mujer que formaba parte de su destino.

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