La influencer Li Runrun, dedicada al contenido de buceo y estilo de vida, falleció a los 36 años. Su madre confirmó la noticia con un mensaje desgarrador que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La comunidad digital en China y miles de seguidores alrededor del mundo quedaron consternados tras darse a conocer la muerte de la estrella del mundo digital. Ahora sus seguidores se preguntan qué le pasó, pues perdió la vida de forma repentina.

Muere la influencer Li Runrun a los 36 años

Li Runrun, reconocida por sus transmisiones en vivo y su estilo cercano con los fans, falleció a los 36 años. Su madre compartió la noticia el 4 de agosto a través de una publicación en Instagram que acompañó de un comunicado que conmovió a todos sus seguidores: “Mi hija, Runrun, nos dejó. Ella se fue tranquila, sin dolor. Gracias a todos los que la acompañaron en su camino”.

“Como madre, quiero agradecerles por la compañía que compartieron con Runrun y por el cariño y la ayuda que tan generosamente le brindaron. Guardaré siempre en mi corazón el recuerdo de su bondad.”

El mensaje reflejó la profunda tristeza de la familia y al mismo tiempo agradeció el apoyo de quienes siguieron la carrera de la influencer. “Que Dios bendiga y proteja a cada amigo que amó y cuidó a Runrun. Gracias a todos”, escribió la madre de la joven, generando miles de reacciones de solidaridad.

La noticia de la muerte de Li Runrun se difundió rápidamente en plataformas como Weibo y TikTok, donde sus seguidores compartieron recuerdos de sus transmisiones y expresaron su incredulidad. Además, la describieron como una amante de los animales y el buceo.

Internautas escribieron:

“Qué tan repentino es esto”.

“Lo siento y por favor cuídense. Ella se fue a ser un ángel hermoso”.

“Solíamos trabajar juntos, todos éramos amantes de los animales, incluso hablábamos mucho de gatos y perros antes. Todo esto es muy repentino”.

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