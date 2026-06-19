Manos que controlan el dolor, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Manos que controlan el dolor es un drama chino en el que conocemos la historia de una talentosa doctora que sufre el dolor de los pacientes de su enemiga por situaciones extrañas.

¿De qué trata Manos que controlan el dolor?

Manos que controlan el dolor sigue la historia de la pasante Rosa Amaral, quien se autoproclamaba una genio de la cirugía, y sus pacientes no sentían dolor ni necesitaban anestesia.

Manos que controlan el dolor ı Foto: Especial

Tras hacerse viral, el hospital se llenó de pacientes y sus turnos se subastaron al mejor postor. Pero Luna Borges sufría el dolor de cada paciente. Era tan incapacitante que no podía trabajar. Recibió quejas y la despidieron. Para colmo, durante la cirugía cerebral que Rosa le practicó a la hija del hombre más rico del mundo, Luna murió repentinamente de una hemorragia cerebral.

Pero despertó, de vuelta al día en que Leila se hizo viral. Esta vez, Luna juró revelar la verdad sobre la transferencia del dolor y hacer que Rosa pagara por ello.

¿Dónde ver Manos que controlan el dolor?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma deGoodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas comoDailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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