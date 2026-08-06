Ariel 68 abre debate sobre el futuro del cine mexicano

La ceremonia de los premios Ariel en su edición 68, comenzó a marcar su rumbo antes de la entrega de las estatuillas. Durante el Encuentro de Nominados, realizado ayer en las instalaciones de los Estudios Churubusco, las voces de la industria coincidieron en un mismo diagnóstico: el cine mexicano atraviesa uno de sus momentos más creativos, pero sigue enfrentando problemas de financiamiento, distribución y acceso al público.

El encuentro abrió la conversación sobre los desafíos que enfrenta la cinematografía nacional. Margarita Sanz, nominada a Mejor Coactuación por la película Juana, aseguró a La Razón que el Ariel continúa siendo el reconocimiento más importante del cine mexicano, aunque consideró que todavía hace falta acercarlo a más espectadores.

El Dato: En la edición 68 del Ariel compiten 49 películas en 25 categorías. Además, se entregarán dos Arieles de Oro a Rosita Arenas y Demetrio Bilbatúa por trayectoria.

“Lo que haría falta es que los Arieles se conocieran en todo el país. Se reúnen trabajos importantísimos de nuestra cinematografía, pero todavía falta que lleguen a toda la gente”, declaró la también actriz de Amor en silencio, Las oscuras primaveras y Frida.

La también directora de teatro pidió que la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual no quede sólo en el papel y realmente se traduzca en mejores condiciones para producir películas.

“Todo suena muy bonito, pero han existido muchas leyes que después no se cumplen. Lo más importante es que haya recursos para hacer cine”, afirmó.

El Tip: Las cintas con más nominaciones son: En el camino (13), seguida por Aún es de noche en Caracas (9).

Señaló que las coproducciones internacionales se han convertido en una alternativa para concretar proyectos independientes y respaldó la petición que recientemente hizo Salma Hayek para impulsar mayores incentivos a la industria cinematográfica mexicana.

Las preocupaciones sobre el futuro del sector fueron compartidas por Ernesto Rocha, nominado a Mejor Actor por la cinta Adiós, amor, quien consideró que el principal reto ya no es únicamente producir películas, sino conseguir que encuentren espacios de exhibición. “En México se hacen muchísimas películas, pero muy pocas llegan a las salas y casi siempre sólo en las ciudades más grandes. Lo que necesita el cine mexicano ahora es distribución”, señaló.

Para el actor, además, las nuevas generaciones de cineastas están construyendo historias más cercanas al público, con personajes que reflejan la realidad cotidiana y se alejan de los estereotipos que durante años dominaron la pantalla.

Diana Sedano, nominada a Mejor Actriz por la película Juana, coincidió en que “el país vive un momento especialmente fértil desde el punto de vista creativo, gracias a la diversidad de realizadores y narrativas que hoy forman parte de la cartelera nacional. Ahora el siguiente paso es lograr que esas producciones encuentren espectadores, que el público vaya a las salas de cine”, resaltó la también actriz de Yo necesito amor.

Emma Dib, nominada también a Mejor Actriz por la cinta La eterna adolescente, destacó que “el cine independiente está impulsando historias con nuevas perspectivas sobre la familia, la diversidad y las relaciones humanas”.

Mientras que Víctor Prieto, quien aspira al premio Revelación Actoral por la película En el camino, sostuvo que “la fortaleza del cine mexicano radica en retratar la realidad social del país y en apostar por historias que difícilmente encuentran espacio en otras cinematografías”.

Entre reconocimientos y celebraciones, el gremio aprovechó el encuentro para recordar que el talento creativo existe, pero necesita mejores condiciones para crecer y que las películas mexicanas no sólo requieren hacerse, sino también hallar el camino para llegar a las pantallas.

Comparten con el público

Por Carlos Aguillón

En el Encuentro de Nominados se anunció que la ceremonia del próximo 3 de octubre regresa a la Ciudad de México y tendrá como sede los Estudios Churubusco, en una edición que coincide con los 80 años de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC).

Además de la alianza entre la AMACC, Estudios Churubusco y Televisión Mexiquense para la realización del Ariel 68, el presidente de la Academia, Daniel Hidalgo, presentó la plataforma digital Rumbo al Ariel, un servicio gratuito que permitirá al público ver los largometrajes y cortometrajes nominados mediante funciones en línea, además de complementar el circuito de exhibición que llevará las cintas a más de 120 cineclubes y espacios independientes del país.