Gema Garoa es una figura destacada de la televisión que hoy en día, es centro de conversaciones por su participación en La Casa de los Famosos México 2026, lo que ha provocado que muchos se interesen por su pasado.

La actriz cuenta con una trayectoria de más de 10 años en la televisión, donde ha sabido formar parte de varios proyectos importantes de las telenovelas mexicanas, lo que ha llevado a una transformación física total.

Con el paso de los años, la actriz mexicana no solo ha conquistado a la audiencia con interpretaciones memorables, sino que también ha transformado por completo su imagen.

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El antes y después de Gema Garoa

Gema Garoa incursionó en la actuación en 2010, al ingresar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, una de las escuelas de actuación más reconocidas de México.

En redes sociales ya circulan imágenes sobre sus primeros años en televisión, donde podemos notar como ha cambiado su rostro de manera drástica con el tiempo, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles operaciones estéticas, no confirmadas por la actriz.

La foto que subo yo / Las fotos que sube mi mamá a Facebook pic.twitter.com/4tfuOYj9Ng — Gema Garoa 🪩 (@garoagema) July 31, 2026

Tres años después, tuvo sus primeras participaciones en televisión en unitarios de Televisa como La Rosa de Guadalupe y Como dice el Dicho, experiencias que le sirvieron como plataforma inicial para ganar experiencia en diferentes roles y adaptarse al ritmo de grabación en sets de televisión.

En 2015, entró al mundo de las telenovelas con la producción de José Alberto “El Güero” Castro, Pasión y poder, donde interpretó a Clara Álvarez y compartió créditos con figuras de peso como Fernando Colunga, Jorge Salinas, Susana González y Marlene Favela.

Tras esto, logró obtener sus primeros reconocimientos en la industria y formó parte de otros melodramas mexicanos como Sin rastro de ti, Mi adorable maldición, La jefa del campeón, entre otros.

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