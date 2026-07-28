Antes y después de Mariana Echeverría; así luce en la Casa de Los Famosos México | VIDEO

Mariana Echeverría dio de qué hablar al aparecer completamente transformada físicamente, ahora como panelista de La Casa de los Famosos 2026. La actriz apareció con un vestido negro y una nueva apariencia que causó impacto.

Recordemos que la esposa del portero del Atlante Óscar Jiménez, fue una de las figuras más polémicas de la segunda temporada del programa, donde formó parte del Team Día junto con Gomita, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta.

En ese entonces, Mariana Echeverría fue sumamente criticada por su actitud, declaraciones inapropiadas y protagonizó fuertes escándalos como cuando le quitó un mango a Briggitte Bozzo para “repartirlos entre todos”. Después de esto, la mujer decidió descansar de la televisión.

Así luce hoy Mariana Echeverría como panelista de La Casa de los Famosos México 2026

La actriz reapareció en televisión nacional y lo celebró a lo grande. A través de su cuenta de Instagram publicó un par de fotos de su participación en los foros de La Casa de los Famosos México.

"Regreso renovada, en paz, feliz y en la mejor versión de mí. Con mi familia completa, el corazón lleno y rodeada de personas que me quieren de verdad“, aseguró en la publicación.

Además, mencionó que no le importan las opiniones divididas que puedan surgir por su aparición: "Que hablen, que opinen, que el mundo siga girando. Yo seguiré caminando con la frente en alto, porque cuando estás en paz contigo mismo, ninguna tormenta puede detener tu destino“, sentenció.

La mujer apareció en el programa luciendo un vestido color negro con encaje y guantes del mismo material. Asimismo, llevaba un collar con una cruz y gargantillas sueltas.

Completó su look con el cabello hacia atrás, dejando ver su rostro por completo, maquillado de manera relativamente discreta para televisión. Es evidente que la mujer bajó de peso después de haber recibido a su segundo hijo en 2025.

En redes sociales, el público comentó que Mariana Echeverría luce completamente transformada y comenzaron a teorizar el motivo. Te dejamos algunas reacciones:

“Eso no le quita lo hipócrita y malvibrosa que es”.

"Ozempic o Munjaro .... como quiera sigue cayendo de la fregada la morra“.

"Vivió en León donde la recibieron de lo más espectacular, sano, se reinventó“.

"Se ve súper bien peeero esa vibra de mala ya no se va".

Omg, qué se hizo Mariana Echeverría que se ve tan guapa? siento que la estoy viendo en su era de “se vale” pero mejorada



loba, ojalá no quite muchos mangos este día #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/X9SQT0bwD3 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 28, 2026

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