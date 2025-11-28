Detienen a Mariana Echeverría y Óscar Jiménez en Canadá: ‘Fue una tontería’

Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez fueron detenidos durante un viaje familiar en Canadá. El altercado con la justicia ha puesto a la actriz nuevamente en el centro de la polémica, a pesar de que en los últimos meses ha mantenido un perfil bajo disfrutando de sus hijos y pareja.

Y es que después de su detención, a través de redes sociales Mariana Echeverría le contó a sus seguidores qué fue lo que sucedió con la justicia canadiense y además, reveló que no desea cumplir con el castigo que le fue impuesto.

En las historias, podemos ver a la pareja con su hijo en un auto. Mientras la artista dice que no comprende lo que sucedió, su esposo mira atentamente una multa que tiene en la mano. “No sé qué pasó... 243 dólares”, mencionó sobre la multa que recibieron.

Junto con su pareja, la ex integrante de La Casa de los Famosos México 2 explicó que mientras el arquero del León iba manejando, decidió dar una vuelta a la derecha. Sin embargo, no consideró que las leyes de tránsito en Canadá son algo diferentes, pues hay que hacer alto total antes de girar.

Por este motivo, fueron multados: “No me paré en seco, pero di la vuelta despacito. Como México”, dijo Jiménez. “Fue una tontería realmente. Yo digo que esos 243 dólares, si no los pagas no pasa nada", comentó ella.

Echeverría fue interrumpida por su esposo, quien aseguró que sí se tenía que realizar el pago de la infracción: “Nos estamos peleando porque ella dice que no pague y yo digo que sí. No quiero entrar un día a Canadá y que me metan al cuartito”, se justificó el futbolista.

“No pasa nada, nada más te la multa. No te van a quitar nada”, justificó Mariana antes de contar que su hijo Luca se espantó por haber sido detenidos por la policía y les había dicho que ya quería irse de Canadá.

Las redes sociales dieron su opinión sobre la detención de Mariana Echeverría y su esposo por faltar a una ley de tránsito en Canadá y muchos criticaron a la actriz por no querer pagar. Te dejamos algunas reacciones:

“Es Mariana Echeverría, ¿Qué esperaban?“

“El dólar canadiense es más barato. Paga y ya”.

“Se tienen que pagar las multas, quedan en tu expediente de inmigración”.

“Son reglas del país, hay que aprender a respetar”.

“Si se peleaba por un mango, que no se peleé por una multa”.