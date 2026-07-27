Hallan bodega con medicamentos que pertenece a Anuel AA y él reacciona

El nombre de Anuel AA se hizo tendencia en redes sociales después de que el influencer Prieto Hunters publicara un video en donde aseguró que adquirió una bodega abandonada que asegura, pertenecía al cantante.

Algunos de los objetos que mostró era ropa de lujo, premios y medicamentos antirretrovirales. Esto último fue lo que giró la atención del público hacia el estado de salud del intérprete puertorriqueño, ya que los medicamentos se utilizan para prevenir y combatir el VIH.

El Influencer PrietoHunters acaba de comprar una unidad de almacenamiento que tenia Premios posiblemente de Anuel AA y una maleta de medicamentos con Rukobia, Biktarvy y Discovy para tratar y prevenir el VIH+ 😳 pic.twitter.com/SGq7gyhsNT — Curate Ven (@curateven) July 24, 2026

La bodega tuvo un precio de 2 mil 810 dólares y en el video, el creador de contenido demuestra que los premios sí tienen el nombre de Anuel AA. Pero cuando avanza el video, se puede ver una maleta con una gran cantidad de medicamento.

Anuel AA reacciona a la bodega viral

Después de que el tema se hiciera viral y que el público comenzara a relacionar los medicamentos con la apariencia más delgada del músico, el famoso salió a deslindarse por completo de la bodega.

En ese sentido, aseguró que la unidad de almacenamiento no le pertenece y explicó que algunos de los premios no le corresponden a él, sino a personas que trabajan tras bambalinas en la industria musical. En ese sentido, mencionó que el premio“Latin Power Player” de Billboard es entregado a representantes o mánagers.

“¿Yo con seis casas voy a tener premios en un storage del tamaño de una casa de perro?“, cuestionó sobre la versión del influencer que aseguraba que la bodega era de su propiedad. “Nunca en la vida ese premio se lo dan a un cantante... ya podrán imaginarse de quién son esos medios”, dijo.

Lo que llamó la atención es que el reguetonero no hizo mención alguna sobre los medicamentos asociados con el VIH en la bodega, los cuales han provocado que el público muestre preocupación por su actual estado de salud.

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