José Sedek se despide de Bernardo Castillo tras casi una década en El Señor de los Cielos

Después de casi una década como Bernardo Castillo en El Señor de los Cielos, José Sedek está listo para despedirse de uno de los personajes más importantes de su carrera. Con el estreno de la última temporada de la exitosa serie, el actor compartió cómo ha vivido el cierre de este ciclo y los proyectos que ya prepara para esta nueva etapa.

En entrevista con La Razón, Sedek confesó que poner punto final a la historia de Bernardo le ha provocado emociones encontradas, principalmente por el tiempo que pasó dando vida al personaje. “Hay un sentimiento profundo de gratitud porque en la carrera del actor estar en una serie durante tanto tiempo y tener la oportunidad de conectar con un personaje y desarrollarlo durante nueve años no es tan común”, expresó.

Sin embargo, reconoció que la despedida también viene acompañada de nostalgia por el vínculo que se formó con el equipo de producción. “Se creó una familia muy bonita entre los compañeros actores y el crew. Saber que ya no nos veremos todos juntos se vive como una especie de duelo”, comentó.

Aunque evitó dar detalles sobre el desenlace de la historia para no arruinar la sorpresa de la temporada final, Sedek aseguró que el final de Bernardo Castillo será “el más adecuado y el que se merecía” el personaje.

“La gente conectó con mi personaje a pesar de que iba en contra de su personaje favorito. Eso para mí es muy gratificante. Más que una presión, es una responsabilidad sostener un personaje que guste y contar la historia de la forma correcta”, señaló sobre el antagonista para Aurelio Casillas.

Sedek considera que Bernardo tuvo una evolución considerable desde su primera aparición en El Señor de los Cielos. Recordó que inició como un soldado y, conforme avanzó la historia, ascendió hasta convertirse en jefe de la DEA en México, mientras enfrentaba conflictos personales, dilemas éticos y relaciones que enriquecieron su desarrollo.

“Ha ascendido profesionalmente, pero también ha vivido amores, desamores y se ha enfrentado a sus propios valores. Cada vez fue teniendo un universo mucho más amplio dentro de la serie”, explicó.

Con el cierre de esta etapa, José Sedek aseguró que está listo para explorar nuevos géneros y personajes. Actualmente prepara el estreno de un documental realizado en España, continúa desarrollando su empresa De Factor, enfocada en asesorar actores, además de trabajar en nuevos proyectos audiovisuales con su productora.

Incluso reveló que ya se encuentra realizando castings y que uno de ellos es para una serie de comedia, un género que nunca ha interpretado profesionalmente. “Sería mi debut en la comedia. Después de tantos años haciendo acción y drama, sería muy refrescante abordar otros ritmos y otros colores como actor”, finalizó.

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