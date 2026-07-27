Rebecca Luna falleció este 25 de julio de 2026, después de luchar contra el alzhéimer de inicio temprano. La mujer de 49 años de edad conmovió a miles de personas gracias a su historia y su muerte ha dado de qué hablar por la manera en que sucedió.

La mujer fue diagnosticada hace tres años y le quedaban algunos años más antes de que su capacidad cognitiva declinara drásticamente, según sus médicos. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a percibir un detrimento significativa en su salud.

😔 Rebecca Luna conquistó TikTok con su historia y su forma de ver la vida. Ahora, su nombre vuelve a ser tendencia por la difícil decisión que tomó en sus últimos días, un caso que ha generado miles de reacciones y abierto un intenso debate en redeshttps://t.co/iuMOWeNRt4 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 27, 2026

¿Cómo murió Rebecca Luna?

Rebecca Luna formaba parte del programa de Asistencia Médica para Morir (MAID). Esta es una opción de atención al final de la vida donde un médico o enfermero ayuda a una persona con una enfermedad grave e incurable a terminar con su sufrimiento.

Los requisitos comunes incluyen ser mayor de edad, dar consentimiento voluntario y tener una condición médica sin cura y hasta la fecha, es un tema controversial por quienes dudan de la ética detrás del ‘bien morir’.

En ese sentido, la muerte se realiza de manera indolora con medicamentos recetados por un profesional, aunque hay variaciones legales. Este proceso está permitido en países específicos como Canadá, España, Países Bajos y Colombia, además de varios estados en EE. UU.

La mujer se enteró hace tres años sobre su enfermedad; aunque al inicio pensó que sus fallas en la memoria eran por estrés. Después de que acudió a un neurólogo, le diagnosticaron con el padecimiento neurológico que enfrentó desde entonces.

“Estoy viviendo en un cuerpo en el que ya no me siento cómoda, segura ni bien. No me siento bien en absoluto; se siente terrible. La idea de esperar dos semanas más me parecía demasiado“, se sinceró.

Horas después de su fallecimiento, su familia confirmó la noticia mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de TikTok. “Gracias por vuestro apoyo y por respetar su privacidad”, expresaron sus familiares tras su muerte.

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