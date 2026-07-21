Birmex exigirá historial de cumplimiento para participar en licitación de medicamentos

Birmex puso en marcha la primera fase de la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2027-2028

La paraestatal exigirá por primera vez una constancia de cumplimiento de abasto para participar en la licitación; el proceso contempla la adquisición de hasta 3 mil 536 millones de piezas para instituciones del sector salud.

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) puso en marcha la primera fase de la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2027-2028, en la que incorporó nuevos requisitos para los proveedores con el propósito de reducir los incumplimientos en el suministro de insumos médicos registrados en procesos anteriores.

La convocatoria, publicada el pasado 16 de julio en la plataforma Compras MX, y revisada por La Razón, contempla la adquisición de hasta 3 mil 536 millones de piezas correspondientes a 766 claves de medicamentos genéricos, oncológicos y antiinfecciosos que serán distribuidos entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), así como tres institutos nacionales de salud.

Aunque una parte importante de la demanda aparece registrada a nombre de Birmex, se prevé que buena parte de esos medicamentos sea destinada al programa IMSS-Bienestar, como ha ocurrido en compras consolidadas anteriores.

Birmex ı Foto: Especial

La principal innovación de esta licitación es la obligación de que las empresas participantes presenten una constancia de cumplimiento de abasto, documento que acreditará que cumplieron con al menos el 50 por ciento de las entregas comprometidas en contrataciones consolidadas previas.

El requisito deriva del acuerdo publicado el pasado 9 de febrero por la Secretaría de Salud, mediante el cual se creó el Sistema de Monitoreo al Cumplimiento del Abasto de Insumos para la Salud, mecanismo que faculta a las autoridades para emitir estas constancias.

Las compañías que nunca hayan obtenido contratos mediante compras consolidadas estarán exentas de presentar el documento; sin embargo, aquellas que sí participaron en procesos anteriores quedarán fuera de la licitación si no acreditan el cumplimiento requerido.

La medida busca mejorar el desempeño de los proveedores luego de que, entre enero y junio de 2026, el promedio de incumplimiento alcanzó 24.6 por ciento de las piezas contratadas, lo que equivale a aproximadamente 58 millones de medicamentos no entregados oportunamente cada mes.

La convocatoria también incorpora nuevas reglas para ordenar el abastecimiento y evitar la saturación de inventarios en almacenes y hospitales.

En @Birmex trabajamos todos los días para fortalecer la cadena de suministro de vacunas en beneficio de la salud de las y los mexicanos.



Del 10 al 17 de julio, distribuimos 1,972,579 dosis de vacunas. pic.twitter.com/bwz15plPOV — Carlos Ulloa (@Carlos_UlloaP) July 20, 2026

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LMCT