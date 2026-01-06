Birmex prevé abasto total de medicamentos en el sector público para 2029

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) proyecta alcanzar el 100% de cobertura efectiva en el abasto de medicamentos, material de curación e insumos para la salud en las instituciones del sector público a partir de 2029, de acuerdo con su Programa Institucional 2025-2030, publicado este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento establece como eje central la transformación del modelo operativo de Birmex, con el objetivo de superar las “ineficiencias en los procesos de compra y distribución” que históricamente han afectado la cadena de suministro de insumos médicos en el país.

Según el programa, la persistencia de estas fallas ha vulnerado la capacidad del Estado para garantizar la continuidad y calidad de la atención sanitaria, lo que impacta directamente en el derecho humano a la protección de la salud. Entre los principales problemas identificados se encuentran deficiencias operativas y logísticas, así como limitaciones estructurales en la producción, adquisición, almacenamiento y distribución de insumos médicos estratégicos.

Distribución de medicamentos. ı Foto: Archivo Cuartoscuro

Birmex plantea un incremento gradual en la cobertura efectiva de medicamentos e insumos, con metas anuales que van del 90% en 2025, 92% en 2026, 95% en 2027, 97% en 2028, hasta alcanzar el 100% en 2029.

Durante el sexenio en curso, la empresa del Estado busca consolidar un sistema logístico integral de distribución nacional, que garantice el suministro oportuno de insumos a las instituciones públicas de salud. Esto incluye la optimización de la red de distribución y la operación del servicio de “último kilómetro”, con el fin de asegurar el abasto eficiente en cada unidad médica del país.

Asimismo, el programa contempla optimizar los procesos consolidados de adquisición de medicamentos e insumos mediante la demanda agregada de las instituciones públicas, para fortalecer la planeación de la compra centralizada y mejorar la eficiencia en el gasto público.

En materia productiva, Birmex también se propone modernizar su infraestructura y equipamiento, con el objetivo de incrementar la capacidad nacional de fabricación de vacunas y medicamentos estratégicos, además de comercializar vacunas, biológicos y medicamentos esenciales a las instituciones del sector público.

Con estas acciones, la empresa busca fortalecer su papel como eje estratégico del sistema de salud y reducir los problemas de desabasto que han afectado a millones de pacientes en los últimos años.

Birmex plantea un incremento gradual en la cobertura efectiva de medicamentos e insumos ı Foto: Especial

LMCT