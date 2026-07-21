Secretaría de Salud descarta brote de Cyclospora en México, pero emprende investigación propia

La Secretaría de Salud negó que México atraviese por un brote de Cyclospora, un parásito intestinal que provoca una enfermedad estomacal severa, situación a pesar de la cual el Gobierno Federal ya emprendió una investigación por su cuenta para dar con el origen del problema.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, expuso que sólo se han identificado tres casos de cyclosporiasis en el país y la cifra no representa ningún riesgo, porque se mantiene dentro de los indicadores habituales.

“En México ha habido tres casos de cyclospora nada más y esos casos son habituales, o sea, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de ciclospora, por lo tanto”, sostuvo.

Afirmó que los tres pacientes se encuentran en etapa de recuperación, sin mayores complicaciones, porque la enfermedad sólo consiste en un episodio diarreico severo que hasta ahora sí responde al tratamiento indicado. Además, recordó que no en los casos de Estados Unidos se han registrado muertes.

Luego de que la FDA descartara que el brote tuvo origen en una planta de Guanajuato, el secretario comentó que un equipo mexicano ya se trasladó por su cuenta al punto para realizar su propia investigación y recolectar evidencia.

“En un principio hemos trabajado conjuntamente en la dirección de epidemiología Senasica, con Cofepris, en conjunto con las autoridades de Estados Unidos, con el FDA. Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue un una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento. Sin embargo, nosotros nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con el CDC de Estados Unidos. Hasta el momento no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene”, reiteró.

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FGR