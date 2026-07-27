Filtran FOTOS de Feid con su nueva novia tras su ruptura con Karol G

El cantante colombiano Feid fue captado con una nueva novia, a unos meses de dar a conocer el fin de su relación con Karol G. La noticia marca un nuevo capítulo en la vida del cantante colombiano, quien formó una de las parejas más queridas de la música con ‘La Bichota’.

Los músicos duraron juntos un total de tres años y fue en octubre del 2025 que se intensificaron los rumores de una separación entre ambos, la cual fue confirmada en enero de este año.

El reencuentro entre Karol G y Feid tras su ruptura amorosa ı Foto: Reuters

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma”, fue la forma en que la cantante confirmó la separación, en una entrevista para Playboy.

Aunque hubo pocas declaraciones en torno a la ruptura, Karol G salió a hablar en junio sobre una relación donde el hombre la dejó plantada en el aeropuerto y enseguida, el público señaló que hablaba de Feid, lo que deja ver que no hay marcha atrás en la relación.

Captan a Feid con su nueva novia, ¿Quién es?

Este fin de semana, captaron al intérprete de ‘Normal’ junto con una misteriosa mujer que de momento no ha logrado ser identificada por sus seguidores o el público en general.

Sin embargo, llamó la atención que en las imágenes captadas en una playa de España, parece que se da un beso con ella, lo que dejaría ver que el rapero ha avanzado en su vida privada.

Todo bien con la nueva relación de Feid, pero hubiera sido Karol G ya la hubieran acribillado y de mala mujer no la hubieran bajado. pic.twitter.com/CIs4NIx0YF — Rojito (@GRojito0) July 26, 2026

El público señaló que tanto Feid como Karol G tienen el derecho de seguir adelante con sus vidas, a meses de su ruptura; otros consideran que el músico colombiano ha avanzado demasiado rapido.

Algunos de los comentarios son los siguientes:

“Tiene casi un año que terminaron, ¿Qué es lo raro?”

"O sea que las lágrimas de los conciertos fueron solo show“.

"Si fuera Karol G la estuvieran funando“.

“¿Pero esta soltero no? Entonces qué problema hay“.

"Los hombres superan rapidísimo“.

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