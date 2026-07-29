El pionero del rock mexicano Javier Martín del Campo Muriel, conocido como Javis, falleció a los 75 años. El guitarrista y compositor era conocido por ser uno de los miembros fundadores de La Revolución de Emiliano Zapata, banda creada en Guadalajara y famosa por su éxito “Nasty Sex”.

Su trayectoria no sólo destacó en el ámbito musical, sino también en el cine, donde es recordado por coprotagonizar la película de Jaime Humberto Hermosillo, La verdadera vocación de Magdalena (1972), con la actriz Angélica María.

A raíz de la noticia del fallecimiento de Javis, amistades del mundo del rock como Alex Lora dedicaron unas palabras al músico mexicano.

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Muere Javier Martín del Campo, fundador de La Revolución de Emiliano Zapata

Javier Martín del Campo Muriel, Javis, murió este martes, según confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a través de sus redes sociales.

“Su pasión por la música, su talento y el legado que construyó seguirán vivos en cada canción y en la memoria de quienes lo admiramos”, escribió el político sobre el fundador de La Revolución de Emiliano Zapata.

El cantautor Alex Lora, líder de El Tri, compartió en su cuenta de Instagram la esquela de Javier Martín del Campo Muriel y aseguró que el legado de su colega permanecerá vigente:

Que encuentres paz en este último viaje y que la música te acompañe hasta el infinito. Tu legado seguirá sonando en cada guitarra, en cada canción y en cada corazón que vibró contigo. Descanse en Paz Javier Martín del Campo Muriel Javis Alex Lora



¿Quién era Javier Martín del Campo, conocido como Javis?

Javier Martín del Campo Muriel, conocido como Javis, fue un músico, compositor y guitarrista pionero del rock mexicano, fundador de la emblemática banda La Revolución de Emiliano Zapata en 1969 en Guadalajara, Jalisco.

El artista nació el 8 de abril de 1951 en San Luis Potosí, México y se formó en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, perfeccionando su técnica como guitarrista.

Bajo su liderazgo, La Revolución de Emiliano Zapata alcanzó notoriedad internacional con el éxito “Nasty Sex”, que se posicionó en México, Estados Unidos y Europa. Además, tras la censura del rock mexicano posterior al Festival de Avándaro en 1971, la banda evolucionó hacia la balada romántica, donde destacan temas como “Mi forma de sentir”, composición de Martín del Campo interpretada por Pedro Fernández.

El artista incursionó en el cine al participar como El Eme, junto a con la actriz Angélica María, en la película La verdadera vocación de Magdalena (1972), de Jaime Humberto Hermosillo.

🎥 El Eme (Javier Martín del Campo) conoce a Irene (Angélica María) y queda cautivado de ella porque es un "forrazo".



🎞️ LA VERDADERA VOCACIÓN DE MAGDALENA (Jaime Humberto Hermosillo, 1972) pic.twitter.com/24WLOh9GM9 — Cinéfilos en apuros (@cinefilosapuros) July 29, 2026

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