Morelos y el Gobierno de México honran memoria de Emiliano Zapata con apoyo para el campo y a las mujeres

En la Ex Hacienda de Chinameca, en el municipio de Ayala, la gobernadora Margarita González Saravia y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezaron la ceremonia por el CVII aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, cuyo legado permanece vigente en Morelos y el país, reflejado en acciones y programas orientados a la justicia social para el campo.

En esta fecha emblemática para el agrarismo nacional, ambas mandatarias reconocieron el papel de las mujeres en la Revolución Mexicana y su contribución actual al desarrollo rural, por lo que entregaron 30 certificados parcelarios a presidentas de comisariados ejidales de Jonacatepec, Ixtlilco y Tlayca.

Durante su mensaje, Margarita González Saravia reafirmó que “el campo es uno de los principales pilares del bienestar para los pueblos y comunidades”, y subrayó que la lucha zapatista permanece en el ideario colectivo como base de identidad y pertenencia.

La titular del Poder Ejecutivo estatal destacó que miles de mujeres y hombres se levantaron para recuperar sus tierras y defender su derecho a producir y vivir con dignidad; en ese sentido, señaló que Morelos avanza hacia la transición agroecológica, con el objetivo de consolidarse como el primer estado con este enfoque en el país.

El 10 de abril conmemoramos el aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos. ¡Zapata vive en el corazón del pueblo de México y en el humanismo mexicano! pic.twitter.com/jgX2n5fsac — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 11, 2026

Asimismo, resaltó la importancia de las mujeres en el campo: “En Morelos, el campo tiene rostro de mujer; ellas sostienen la tierra, la trabajan y contribuyen al bienestar de sus familias”.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el zapatismo también se construyó con la participación de mujeres, quienes durante años permanecieron invisibilizadas; asimismo, señaló que el reconocimiento de sus derechos como propietarias de la tierra representa un acto de justicia y una apuesta por el futuro.

Agregó que honrar al “Caudillo del Sur” implica impulsar transformaciones que fortalezcan la vida democrática y eliminen privilegios, y destacó que la memoria de Emiliano Zapata debe asumirse como una presencia viva que oriente las decisiones del presente.

De manera previa, ambas mandatarias realizaron una guardia de honor al pie del monumento a Emiliano Zapata, en el sitio donde fue asesinado el 10 de abril de 1919.

Al acto asistieron los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán; de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; y de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; Diego Prieto Hernández, titular de la Unidad de Culturas Vivas; Alma Xóchitl Herrera Márquez, rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; Luis Cruz, director nacional del Registro Agrario Nacional, y el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas.

Asimismo, acudieron la presidenta municipal de Ayala, Nayeli Mares Mérida; Manuel Manrique Zapata, nieto de Emiliano Zapata; así como representantes de comisariados ejidales y autoridades locales.

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JVR