Encuentran muerto al DJ Kavinsky en su casa de Francia

El DJ y ⁠músico de electropop francés Kavinsky, que actuó en la ceremonia ⁠de clausura de los Juegos ⁠Olímpicos de París, fue hallado muerto en su domicilio de la capital francesa, dijo la Fiscalía de París en un comunicado.

El artista emblemático de la French Touch, cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, habría cumplido 51 años el 31 de julio. Según el diario Le Parisien, que avanzó la noticia, su cuerpo sin vida se halló el martes por la noche.

“Se ha abierto una investigación sobre la causa de la muerte para determinar las circunstancias del fallecimiento, ya que los servicios de emergencia no encontraron ningún elemento sospechoso en el lugar de los hechos”, señaló ⁠la fiscalía.

Kavinsky fue ⁠el autor ⁠de la canción “Nightcall”, de 2010, que se ⁠hizo famosa gracias a la película “Drive”, el thriller de éxito de Nicolas Winding Refn, protagonizada por Ryan Gosling.

Su canción más conocida era “Nightcall”, que interpretó junto al grupo Phoenix y la cantante belga Angèle durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París-2024.

“Con la repentina desaparición de Kavinsky, Francia pierde una de sus voces más singulares. Desde la película ‘Drive’ hasta los JJ.OO. de París, el mundo entero vibró con ‘Nightcall’”, escribió en la red social X la ministra de Cultura, Catherine Pégard.

Pianista autodidacta nacido en las afueras de París, Kavinsky se lanzó a comienzos de los años 2000 como telonero de otros nombres de la escena electro como Daft Punk.

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FGR