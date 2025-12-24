MGMT, Kavinsky y Arca estarán GRATIS en Reforma: horarios y cartelera del concierto de Año Nuevo en CDMX

CDMX recibirá el 2026 con un concierto de música electrónica en Paseo de la Reforma.

En la antesala al año nuevo, la Ciudad de México se prepara para bajar el telón del 2025 en Paseo de la Reforma, que repite como el escenario de la “fiesta más grande del mundo” para recibir el 2026.

El próximo 31 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, una serie de exponentes de la música electrónica amenizarán el cierre de año con un concierto gratuito que espera abarrotar todos los resquicios de la avenida más emblemática del país, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz.

Artistas confirmados para el concierto en Reforma

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el lineup de lo que, prometió, será la “fiesta de música electrónica más grande de mundo”.

Entre los artistas invitados están los músicos estadounidenses Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser, de MGMT, que, aunque no llegan con un espectáculo tradicional, se presentarán con un DJ Set, es decir, una mezcla canciones ininterrumpida para mantener el ambiente festivo en la capital mexicana.

Desde Francia llegará synthwave con Vincent Belorgey, mejor conocido como Kavinsky, famoso por el tema “Nightcall”, de la película Drive.

A la fiesta también se suma el tribal-guarachoso de 3BallMTY, los corresponsables de "Inténtalo“, tema que alcanzó proyección mundial y que en 2012 les valió un Latin Grammy.

Completan el cartel otros artistas nacionales e internacionales, que transitan entre el electro-pop, el techno y la experimentación electrónica:

Arca , con un DJ Set desde Venezuela

Mariana BO , de México

Vel , artista marroquí radicada en París

Ramiro Puente , de México

Jehnny Beth, desde Francia

MGMT, Kavisnky y Arca encabezan la cartelera del concierto de año nuevo 2025-2026 en la Ciudad de México. ı Foto: Gobierno CDMX

Horarios y cómo llegar al concierto gratis en Reforma

La fiesta multitudinaria para despedir el 2025 está programada para iniciar a las 18:00 horas del 31 de diciembre y se prevé que se extienda hasta las 02:00 horas del 1 de enero de 2026.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no han anunciado horarios de cada presentación, aunque es probable que, por su popularidad, los espectáculos principales y encargados de cerrar la noche sean MGMT o Kavinsky.

Para llegar a Paseo de la Reforma, es posible descender en las estaciones Insurgentes, Sevilla o Chapultepec de la Línea 1 del Metro. La opción más directa es la Línea 7 del Metrobús, aunque el medio de transporte podría anunciar cambios en su ruta por el evento.

