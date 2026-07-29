¿Secuestro o robo? Esto le pasó a Karely Ruiz en su casa en Nuevo Léon

La influencer Karely Ruiz sufrió un intento de secuestro en su casa en Monterrey, Nuevo León, de acuerdo con los primeros reportes unos sujetos armados ingresaron a la vivienda de la creadora de contenido en donde se encontraba con su hija y su esposo.

La información señala que los sujetos ingresaron al domicilio, ubicado en la colonia Las Fuentes, por una de las ventanas que da al exterior del inmueble.

Cuando los hombre armados entraron a su casa, la influencer llamó al 911 para pedir ayuda a las autoridades, los sujetos huyeron.

Sin embargo, el esposo de Karely Ruiz, Jhon Echeverry fue quien se lanzó a defenderla para evitar que se la llevaran, pero Jhon fue golpeado por los delincuentes.

Karely Ruiz con su familia: su esposo y su hija ı Foto: IG Karely Ruiz

Tras recibir la llamada de emergencia, los elementos de seguridad llegaron a la casa de la creadora de contenido, según se sabe arribaron policías municipales y también elementos del grupo antisecuentro.

Las autoridades entraron a revisar la casa y a resguardar a Karely Ruiz y a su familia, además también están calmando a los vecinos, quienes estaban preocupados por lo que sucedió.

¿Cómo se encuentra Karely Ruiz?

Karely Ruiz no se ha pronunciado al respecto de lo sucedido en sus redes sociales. El último video que publicó fue a las 9 de la noche del 28 de julio y en su post agregó una fotografía de ella con un vestido negro de encaje y pidió a sus fans hacerle preguntas para interactuar con ella.

Los fans de la famosa le escribieron mensajes en su cuenta de Instagram para preguntarle si ella, su esposo y su bebé se encontraban bien.

Sin embargo, hubo otros usuarios, los detractores de Karely Ruiz que aseguraron que eso le sucedió por andar de presumida, pero otros más la defendieron de este tipo de comentarios fuera de lugar.

Se espera que en las próximas horas Karely Ruiz salga a hablar de lo que sucedió, ya que aunque en la mayoría de las redes sociales se ha dicho que fue un intento de secuestro, pero también otros comentarios aseguran que la creadora de contenido sufrió un intento de robo.

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