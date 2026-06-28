Así luce Karely Ruiz después de su operación de reducción de busto | VIDEO

Después de revelar que se iba a operar el busto por las críticas que recibía sobre su aspecto, Karely Ruiz ha compartido el resultado final de la cirugía a la que sometió hace varias semanas por cuestión estética.

La famosa siempre se ha mostrado abierta al hablar sobre las operaciones estéticas que se ha realizado y esta ocasión no fue la excepción, pues ella misma aseguró que decidió operarse una vez más después de que recibiera críticas sobre como sus pechos lucían “caídos” después de su embarazo.

“Adiós a las críticas que estaban hasta el suelo. ¿Quieren ver el resultado? No es solo un cambio físico, es una forma de decirle adiós a una etapa y darle la bienvenida a una nueva versión de mí. Ustedes saben cuánto quería este cambio", se sinceró Karely Ruiz en el video donde aparecía en una bata de hospital.

Karely Ruiz muestra su operación de busto

Después de varios días de espera, la celebridad publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram en la que aparece un vestido de animal print con encaje, corte en la zona del abdomen y escote tipo balconette.

Con la sensualidad y coquetería que la caracteriza, la modelo de OnlyFans aparece bailando, destacando la apariencia de su pecho al incluso señalarlos con las manos de manera casual.

“Por fin pude mostrarles el resultado, ya no más bubssss hasta el ombligo. Estoy tan feliz con mi resultado, ¿Qué opinan?“, cuestionó la famosa en al descripción del video.

Recordemos que en varias ocasiones, la famosa había compartido su deseo de hacerse una reducción de busto por las críticas que recibía por su apariencia, pero había dejado claro que no se trataría de una operación drástica.

En ese sentido, en vez de perder tamaño, el equipo de cirujanos de la actriz de cine para adultos se enfocó en el levantamiento de los pechos, pues la maternidad modificó la forma de los mismos.

Karely Ruiz se mantiene muy activa en redes sociales, celebrando una etapa de su vida como madre y realizando actividades fuera del contenido +18, como sus peleas de boxeo con otros creadores de contenido.

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