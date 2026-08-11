Matan al primo de Alfredo Olivas en ataque armado; esto se sabe

Se dio a conocer la muerte del primo de Alfredo Olivas durante un ataque armado en un negocio de tacos estilo Sinaloa en la colonia La Cima de Zapopan, Jalisco, que resultó en un saldo de dos personas fallecidas y tres lesionados.

Uno de los dos fallecidos fue identificado como Jesús Aarón Olivas Cázares, primo del cantante de regional mexicano. Los hechos ocurrieron en la noche del lunes.

Palenque Fiestas de Octubre 2026 con Alfredo Olivas ı Foto: Redes sociales

Esto se sabe del ataque a Alfredo Olivas

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes en la taquería Fermín, ubicada en el cruce de avenida Federalistas y doctor Ángel Leaño. Al sitio llegaron ocho sujetos a bordo de tres camionetas e ingresaron al establecimiento accionando sus armas largas.

Los responsables generaron pánico entre los comensales y los empleados, que buscaron refugio en varios puntos del establecimiento. Tras agredir directamente a los afectados, abordaron sus vehículos y escaparon.

Después, se presentaron paramédicos de al Cruz Verde municipal, quienes trasladaron a dos hombres de entre 22 y 25 años de edad que fueron llevados a un puesto de auxilio, se les identifica como empleados de la taquería.

Mientras que uno presentaba una lesión en la espalda, otro tenía heridas en el antebrazo. En tanto, el dueño del negocio llevó a otro de los heridos al hospital privado Real San José a bordo de su vehículo particular.

Los Policías Ministeriales documentaron los hallazgos en la escena del crimen como un arma de fuego y casquillos percutidos. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladaron los cuerpos a sus instalaciones para realizar los procedimientos correspondientes.

Esta no es la primera vez que la familia de Alfredo Olivas es objeto de agresiones, pues apenas el sábado 17 de abril de 2021, sujetos armados asesinaron a su hermano Iván Alejandro, también en Zapopan.

Durante el ataque al vehículo en que viajaban, murió la pareja de él y el hijo de ambos: un bebé de un año y ocho meses. La empleada doméstica y una niña de cuatro años de edad resultaron ilesas, viajaban en los asientos traseros.

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