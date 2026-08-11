¿Quién es Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, y a qué se dedica?

La modelo peruana Silvia Cornejo y el empresario Jean Paul Gabuteau tiene una de las relaciones más polémicas de la farándula, que recientemente se ha encendido por la revelación de una nueva infidelidad por parte del sujeto a la famosa.
Y es que el hombre fue captado besando a su ex novia, Analía Jiménez, por lo que la conductora peruana habló con el programa Amor y Fuego para hacer frente al escándalo, asegurando que es monógama.
“Yo no estoy en ninguna relación de a tres. Yo si he continuado con Jean Paul Gabuteau, que aún es todavía mi esposo, con el cual tengo yo 11 años de relación, nunca hemos tenido un acuerdo de poder tener una relación de a tres”, indicó Silvia Cornejo.
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Asimismo, confesó que está embarazada, pero duda si permanecer con su aún esposo después del escándalo que opacó el feliz momento: “Estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau, pero esto es un limitante para decir voy a continuar con él“, añadió.
“Yo he creído en él, he confiado en él, porque sí, yo me enamoré de él, formé una familia con él, tenemos un hijo de 9 años y a veces uno sí quiere creer y perdona, pero ya llega un límite en donde tú dices ‘hasta aquí no más’”, agregó con pesar.
“El día de hoy termina mi relación con Jean Paul Gabuteau. Ya no más. Ya perdoné, creí en él. él es un hombre ya grande de 50 años que tiene que hacerse ya responsable de sus actos y yo tengo que ahora cuidar por la estabilidad emocional de mi hijo de 9 años y por el que viene en camino”, concluyó.
¿Quién es Jean Paul Gabuteau?
Jean Paul Gabuteau es un músico y empresario de Clute Perú, una marca familiar de seguridad dedicada al rubro de seguridad para minería, con ingresos capaces de sostener un ritmo de vida elevado como el que vive el hombre.
En sus redes sociales, comparte principalmente fotos y videos de él con su familia, en conciertos y en otro tipo de eventos. En una de sus últimas publicaciones, muestra con orgullo la graduación de su hija en mayo del 2026.
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