Jessie Cave, actriz de Harry Potter, revela cuánto gana de su página azul

En marzo de 2025, la actriz Jessie Cave que interpretó al personaje de Lavender Brown en las películas de Harry Potter, se unió a la plataforma de OnlyFans para ganar dinero durante una crisis familiar y económica.

La actriz asegura que descubrió que la plataforma azul es lo que le ayuda a mantener económicamente a sus cuatro hijos, aún sin haber compartido contenido explícito, pues encontró un nicho bastante peculiar por su largo cabello.

De este modo, la actriz simplemente aparecía cepillando y jugando con su larga cabellera, mientras lucía distintos atuendos, desde un disfraz de elfo, el uniforme de una criada y hasta el icónico look de Lavender Brown.

“Mi regla es que el pelo es el protagonista. Así es como lo justifico”, dijo. “Literalmente se trata del pelo: la textura del pelo. El fetiche. Es muy, muy de nicho”, contó sobre el material por el que cobra en sus redes sociales en una entrevista reciente para The Times.

¿Cuánto gana Jessie Cave en su OnlyFans?

En la misma entrevista, Jessie Cave reveló cómo se le complicó saber dónde trabajar: “No podría ir a, por ejemplo, trabajar en un supermercado porque no puedo permitirme la guardería, y tampoco quiero que la gente me grite hechizos de Harry Potter mientras trabajo en Tesco”, contó.

“Podría reinventarme profesionalmente pero no puedo permitirme un título. Tuve una crisis y pensé, eso es todo con la actuación, me rindo. Pero tampoco tenemos dinero. Fue un punto de completa desesperación”, admitió.

El primer día tras abrir su cuenta en OnlyFans, la mujer ya había conseguido ingresos superiores a 15 mil libras esterlinas, equivalentes a unos 20 mil 200 dólares; sin embargo, el número de suscriptores bajó cuando notaron que no publicaría contenido explícito.

“He ganado más, sin duda, que toda mi carrera como actriz en un año”, dijo. “Veo a gente en Instagram subiendo fotos en bikini o cosas sexys y pienso ‘podrías estar cobrando por esto. ¡Estás perdiendo dinero!’ Veo eso como el futuro. Todos pagarán todo”, señaló.

Asimismo, la mujer consideró que solo estaría en la plataforma por unos meses, pero ahora es su principal fuente de ingresos: “Pensé que ganaría cinco mil, estaría unos meses y así me daría tiempo para decidir qué vamos a hacer, pero ya ha pasado más de un año y medio y realmente nos ha salvado la vida”, detalló.

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