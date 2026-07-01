Muere Michael Byrne, actor de Indiana Jones y Harry Potter, ¿de qué falleció?

Michael Byrne, actor británico conocido por sus papeles en Indiana Jones y Harry Potter, falleció a los 82 años.

El legendario histrión murió el 20 de junio, sin embargo, la noticia se dio a conocer públicamente hasta el 30 de junio. La comunidad artística internacional y miles de fans de todo el mundo han expresado su solidaridad con sus hijas, Tara y Bryony.

Muere Michael Byrne, actor de Indiana Jones y Harry Potter

Michael Byrne, actor británico recordado por sus papeles en Indiana Jones y Harry Potter, falleció el 20 de junio a los 82 años, confirmó The Guardian.

Byrne nació el 7 de noviembre de 1943 en Hampstead, Londres. Fue hijo de una madre soltera de origen irlandés.

Estudió actuación en la Central School of Speech and Drama y comenzó su carrera en 1963 con la National Theatre Company de Laurence Olivier en el Old Vic, donde compartió escenario con figuras como Maggie Smith y Robert Stephens.

El histrión dejó un legado artístico de más de seis décadas, con participaciones en teatro, televisión y cine. Entre sus papeles más recordados están el Coronel Vogel en Indiana Jones y la última cruzada, el mago oscuro Gellert Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1, y el soldado Smythe en Braveheart.

Michael Byrne también apareció en la saga de James Bond con Tomorrow Never Dies y en clásicos bélicos como Un puente demasiado lejos.

RIP Michael Byrne (1943-2026)



Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Director: Steven Spielberg pic.twitter.com/SCWWyA5QXG — DepressedBergman (@DannyDrinksWine) June 30, 2026

¿De qué falleció el actor Michael Byrne?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de la muerte de Michael Byrne. El actor murió a los 82 años, rodeado de su familia, incluyendo su exesposa Carole Nimmons, con quien mantenía una relación cercana, y sus hijas Tara y Bryony, además de sus nietos.

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