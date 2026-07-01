Muere Michael Byrne, actor de Indiana Jones y Harry Potter, ¿de qué falleció?

Michael Byrne, actor británico conocido por sus papeles en Indiana Jones y Harry Potter, falleció a los 82 años.
El legendario histrión murió el 20 de junio, sin embargo, la noticia se dio a conocer públicamente hasta el 30 de junio. La comunidad artística internacional y miles de fans de todo el mundo han expresado su solidaridad con sus hijas, Tara y Bryony.
Muere Michael Byrne, actor de Indiana Jones y Harry Potter
Michael Byrne, actor británico recordado por sus papeles en Indiana Jones y Harry Potter, falleció el 20 de junio a los 82 años, confirmó The Guardian.
Byrne nació el 7 de noviembre de 1943 en Hampstead, Londres. Fue hijo de una madre soltera de origen irlandés.
Estudió actuación en la Central School of Speech and Drama y comenzó su carrera en 1963 con la National Theatre Company de Laurence Olivier en el Old Vic, donde compartió escenario con figuras como Maggie Smith y Robert Stephens.
El histrión dejó un legado artístico de más de seis décadas, con participaciones en teatro, televisión y cine. Entre sus papeles más recordados están el Coronel Vogel en Indiana Jones y la última cruzada, el mago oscuro Gellert Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1, y el soldado Smythe en Braveheart.
Michael Byrne también apareció en la saga de James Bond con Tomorrow Never Dies y en clásicos bélicos como Un puente demasiado lejos.
¿De qué falleció el actor Michael Byrne?
Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de la muerte de Michael Byrne. El actor murió a los 82 años, rodeado de su familia, incluyendo su exesposa Carole Nimmons, con quien mantenía una relación cercana, y sus hijas Tara y Bryony, además de sus nietos.
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