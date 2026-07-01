El mundo del espectáculo en México se viste de luto, pues se confirmó la muerte de Héctor Carrillo, colaborador del programa Todo para la Mujer de Maxine Woodside. El periodista cultural y de espectáculos es recordado por Visitando a las estrellas.

La noticia fue dada a conocer este miércoles 1 de julio, por la presentadora de radio, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas por su compañero, con quien compartió más de 25 años de trabajo.

Muere Héctor Carrillo, colaborador del programa de Maxine Woodside

Este miércoles, Maxine Woodside, entre lágrimas, despidió a su compañero de tantos años, recordando que Héctor Carrillo padecía diabetes, hipertensión y había enfrentado un proceso contra el cáncer, además de otros problemas de salud que lo llevaron al hospital días antes de su fallecimiento.

“Ayer falleció. Ya está con Javierito, su pareja que murió hace unos 10 años, y su mami”, dijo en Todo para la Mujer.

La periodista destacó su profesionalismo y cariño, además de sincerarse y confesar, al borde de las lágrimas, que lo va a extrañar mucho. “(Héctor Carrillo) entrevistó a muchísimos artistas internacionales. Disfrutó mucho la vida, en paz descanse. Lo queremos y lo voy a extrañar muchísimo”, expresó Maxine Woodside.

🕊️ “Disfrutó mucho la vida, lo voy a extrañar muchísimo”: al borde de las lágrimas, Maxine Woodside (@maxwoodside) despidió al periodista Héctor Carrillo, excolaborador de su programa. 😢#TodoParaLaMujer pic.twitter.com/G96qGq3dsO — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 1, 2026

Colegas como Joaquín López-Dóriga, Ana María Alvarado y Carlos González compartieron mensajes de despedida para el periodista en redes sociales. “Nunca te voy a olvidar, querido Héctor Carrillo. Gracias por ser mi amigo”, escribió González.

¿Quién era Héctor Carrillo?

Héctor Carrillo fue un periodista cultural y de espectáculos con más de 50 años de trayectoria. Se dio a conocer en el noticiero Hoy Mismo de Guillermo Ochoa y posteriormente tomó las riendas del programa Visitando a las estrellas tras la muerte de Paco Malgesto.

Durante décadas colaboró en Todo para la Mujer, siendo una voz respetada en la farándula y el periodismo cultural. Héctor Carrillo, quien rondaba los 70 años, se mantuvo activo hasta sus últimos días.

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