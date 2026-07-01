Muere a los 74 años Victor Willis, el cantante de Village People

Por la mañana de este 1 de julio se confirmó que el cantante y compositor estadounidense Victor Willis, quien es conocido por haber sido vocalista principal del grupo Village People, falleció a los 74 años de edad.

En un breve mensaje publicado en redes sociales, Village People comunicó a sus seguidores que su vocalista Victor Willis había fallecido el pasado 30 de junio, y debido a la causa de muerte, pidieron privacidad.

De acuerdo con el comunicado de la banda conocida por canciones como “YMCA”, “Go West”, “In the Navy” y “Macho Man”, Victor Willis perdió la vida debido a una “enfermedad corta pero agresiva”, sin brindar más detalles sobre lo ocurrido.

Por medio de la red social Truth, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Willis “era un tipo genial y alegre que adoraba que yo usara la canción de su grupo, YMCA, en mis Rallies” y envió sus condolencias a los familiares del cantante.

Village People singer Victor Willis is dead at 74. He was a great and happy guy who loved that I used his groups song, YMCA, at my Rallies. It became a “monster” hit, again, 30 years after its original launch. Many singers and groups wanted to get on board at the Rallies after… pic.twitter.com/1iGA4cEQbe — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 1, 2026

¿Quién era Victor Willis?

Victor Edward Willis nació el 1 de julio de 1951 en Dallas, Texas, Estados Unidos, falleció este martes 30 de junio a los 74 años de edad, y estuvo casado de 1978 a 1982 con la actriz, cantante y directora de escenografía Phylicia Rashād.

Victor Willis fue hijo de un predicador bautista, y debido a que era cantante en la iglesia de su padre, esto le permitió que comenzara su carrera dentro del mundo del arte para después viajar a Nueva York y formar parte de Negro Ensemble Company.

Willis fue la voz principal de Village People desde sus inicios, y luego de que el primer álbum que sacó bajo ese nombre tuviera gran éxito recibió una oferta de Dick Clark, por lo que comenzó la búsqueda de los demás integrantes para que pudieran realizar presentaciones en vivo.

La forma en la que Willis buscó a los miembros de la agrupación fue peculiar, pues en el anuncio que publicaron se precisaba que se requerían a cantantes “machos” que pudieran bailar y que tuvieran bigote.

Tras los éxitos de la agrupación que los hacen reconocidos a nivel mundial hasta la actualidad y el rodaje de la película Can’t Stop the Music, Willis dejó la agrupación entre 1979 y 1980, por lo que no aparece en el largometraje.

Willis tuvo problemas con el consumo de sustancias nocivas, por lo que incluso estuvo bajo arresto en 2006 y fue sometido a rehabilicación en la clínica Betty Ford; luego de muchos años, fue hasta 2017 cuando Victor Willis regresó a Village People.

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