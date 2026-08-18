SimiFest trae de vuelta a México el rap de Snoop Dogg

UNA DE LAS FIGURAS más conocidas en el gangsta rap, Snoop Dogg, encabeza el festival SimiFest 2026, que en esta edición expande el universo de la famosa botarga con un debut musical, con lo cual dejará de ser un peluche que avientan los fans a los artistas en los conciertos para convertirse en toda una estrella, se reveló ayer.

“Ya estamos en charlas con productores. Sabemos todo este tema que hay con la Inteligencia Artificial, la idea es que sean músicos reales. El Dr. Simi estará en la ecuación y estará en el estudio aportando sus ideas, pero sí será música hecha por artistas mexicanos”, explicó en conferencia de prensa Gabriel Izurieta sobre el debut musical de la botarga.

El Tip: Hoy comienza la venta de los boletos. Por cada entrada se donará una “bomba de vida” para reforestar.

Los primeros artistas que se dieron a conocer en esta edición fueron María Barracuda, Los Eclipses, Los Blenders, Descartes a Kant, Miguel y Romoo. Pronto se revelará el resto del cartel; en total serán 12 artistas.

María Barracuda celebró que el SimiFest sea uno de los festivales que incluyen en su lineup a mujeres. “Hemos estado en la evolución de lo que ha sido el Dr. Simi en la música, por ejemplo, las mujeres fueron las que lo metieron. Fueron Aurora y Adele quienes tienen su colección. Fue una sinergia. Es increíble que haya más espacios y que las mujeres formemos parte de los carteles”, dijo.

Por su parte, Sandrushka Petrova, líder de la agrupación jalisciense Descartes a Kant, resaltó que el SimiFest apueste por el talento nacional.

“Es algo superpositivo que haya festivales masivos que incluyan más talento nacional, porque casi todos los headliners son internacionales y falta más desarrollar al talento de nuestro país. Nosotros, por ejemplo, siendo una banda de México estamos tocando más en Europa y en festivales en Francia, siendo headliners allá. Estamos contentos de que nos tomen en cuenta y le den ponch al talento local”, expresó.

El SimiFest se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Contará con dos escenarios y diversas activaciones relacionadas con el Dr. Simi. En esta tercera edición se espera la asistencia de 25 mil personas de todas las edades.

“Habrá muchas activaciones, espacios inmersivos. Vamos a mejorar las instalaciones de los baños”, dijo Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares.

Respecto al audio y organización de los horarios, que tuvieron fallas el año pasado, comentó que hay muchas “áreas de oportunidad” todavía, pero no dio detalles de lo que realizarían para ofrecer una mejor experiencia.