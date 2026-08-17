Shakira visita escuelas dañadas por terremoto en Colombia y promete reconstruirlas

La cantante colombiana Shakira realizó una visita sorpresa a Quibdó, Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, y anunció que ayudará a reconstruir al menos 10 escuelas dañadas por el desastre natural.

Durante su recorrido, la artista visitó centros educativos afectados, convivió con estudiantes y habló sobre la importancia de que los niños puedan regresar a las aulas. Shakira advirtió que la emergencia no debe provocar que las escuelas queden en el olvido una vez que concluya la atención inmediata a las comunidades damnificadas.

El proyecto será impulsado mediante la Fundación Pies Descalzos, creada por la cantante, con la colaboración de la Fundación Howard G. Buffett. Además, Global Citizen y Live Nation anunciaron donativos de 500 mil dólares cada uno para apoyar la recuperación educativa en las comunidades afectadas.

Durante su visita a una escuela secundaria de Quibdó, Shakira expresó su preocupación por las consecuencias que tendría para los estudiantes permanecer sin espacios educativos. La cantante destacó que en la región existen dificultades de conectividad, por lo que la educación a distancia no representa una alternativa sencilla para las comunidades.

"El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda tener una vida normal, hasta que cada niño pueda volver a la escuela. Estamos muy conmovidos (...) Hay una deuda histórica con el Chocó (...) Voy a dedicar mis esfuerzos personales a… pic.twitter.com/Gu1mdGFdeS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 17, 2026

“Lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de emergencia, se queden todas esas escuelas sin reconstruir”, señaló la artista, quien también remarcó que cada día que los niños permanecen fuera de las aulas representa una pérdida para su futuro.

Shakira estuvo acompañada por Howard Buffett, hijo del empresario y filántropo Warren Buffett, quien previamente ha colaborado con la cantante en proyectos educativos en Chocó. El empresario respaldará nuevamente el esfuerzo a través de su fundación.

La región enfrenta un escenario particularmente complicado. El terremoto de magnitud 7.4, con epicentro en Chocó, dejó al menos 287 personas fallecidas y más de 26 mil viviendas destruidas, según los datos proporcionados por las autoridades. En el departamento, además, más de 265 centros educativos resultaron afectados y unas 3 mil viviendas quedaron destruidas.

La Fundación Pies Descalzos mantiene presencia en Chocó desde hace 22 años y actualmente cuenta con dos escuelas en la región, de las que han egresado cientos de estudiantes. La cantante aseguró que continuará enfocando sus esfuerzos en la educación y también manifestó su intención de apoyar la reconstrucción de una universidad tecnológica local.

“No hay palabras suficientes para consolar, no hay soluciones mágicas para esto que se está viviendo”, afirmó Shakira durante su visita. Sin embargo, sostuvo que existe un compromiso concreto para acompañar a las comunidades afectadas hasta que los niños puedan volver a sus escuelas y las familias recuperen una vida normal.

Con este anuncio, la cantante suma su apoyo a los esfuerzos de recuperación tras el terremoto, en una región donde las dificultades de comunicación y transporte complican las labores de ayuda.

🇨🇴 | ¡SHAKIRA LLEGA AL CHOCÓ Y ENCIENDE LA ESPERANZA TRAS EL DEVASTADOR TERREMOTO!

La reina del pop latino aterrizó este lunes en Quibdó como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Una semana exacta después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto, Shakira… pic.twitter.com/76gkrXU7FR — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) August 17, 2026

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