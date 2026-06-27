Muere Luis de la Rosa, animador mexicano de Spider-Man, en terrible accidente de tren; ¿qué le pasó?

Luis de la Rosa, reconocido animador mexicano que trabajó en la cinta Spider-Man: Across the Spider-Verse, falleció el 24 de junio en Francia, en un trágico accidente de tren.

El artista se encontraba en el país europeo como asistente al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Tenía 34 años, por lo que su muerte ha generado conmoción en la industria de la animación, quienes lo recuerdan con cariño en redes sociales.

¿Quién era Luis de la Rosa?

Luis de la Rosa, originario de Hermosillo, Sonora, era considerado uno de los animadores mexicanos con mayor proyección internacional. Su trayectoria incluye colaboraciones en Spider-Man: Across the Spider-Verse, Space Jam: A New Legacy, Animaniacs, My Little Pony: The Movie y Lluvia de Hamburguesas: La Serie.

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Además, desarrollaba su proyecto independiente Ash Raider World, que presentó en el mercado profesional del festival de Annecy. Graduado con honores de la Vancouver Film School, trabajó con más de 14 estudios internacionales, incluyendo Sony Pictures Animation, Warner Bros., Netflix y Nickelodeon.

En redes sociales solía compartir constantemente su proceso de creación, cautivando a sus decenas de miles de seguidores.

Muere Luis de la Rosa, animador mexicano de Spider-Man, en un terrible accidente; ¿qué le pasó?

Luis de la Rosa, el animador mexicano de Spider-Man, murió el 24 de junio, en Annecy, Francia, cerca de la avenida de Brogny.

El artista se encontraba de visita en el país debido al Festival Internacional de Cine de Animación. Según medios locales, caminaba por una zona restringida y cerrada al público junto a las vías del tren cuando ocurrió la tragedia.El maquinista del Léman Express se percató de que Luis de la Rosa se encontraba en el camino y activó la bocina de advertencia alrededor de las 20:00 horas, pero no logró evitar el impacto.El animador mexicano de 34 años fue arrollado y arrastrado varios metros; los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento en el lugar. Por ahora la policía francesa abrió un expediente para definir si se trató de un accidente o de un ingreso indebido a la zona prohibida.

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