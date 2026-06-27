Blood Window y NAHUI abren nueva ventana al cine fantástico desde CDMX

La Ciudad de México se consolidará como el epicentro del cine fantástico iberoamericano con la alianza entre Blood Window y NAHUI.

La Ciudad de México busca consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro para la industria audiovisual de América Latina con la alianza entre Blood Window, la plataforma internacional especializada en cine fantástico iberoamericano, y NAHUI, Mercado Internacional de Cine de la Ciudad de México, que este jueves anunciaron la creación de Blood Window Work in Progress 2026, una iniciativa destinada a impulsar largometrajes de género que se encuentren en una etapa avanzada de postproducción.

La convocatoria está dirigida a producciones iberoamericanas de terror, fantasía, ciencia ficción, thriller y todas las expresiones del cine fantástico contemporáneo, con el propósito de fortalecer su proceso de finalización y abrirles las puertas a la distribución y exhibición internacional.

En su primera edición, el programa seleccionará únicamente cuatro proyectos, que participarán del 12 al 15 de octubre de 2026 en la Ciudad de México, donde serán presentados ante compradores, agentes de ventas, distribuidores, plataformas digitales, programadores de festivales y especialistas de la industria acreditados en NAHUI.

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Cuatro largometrajes de terror, fantasía y ciencia ficción recibirán apoyos de postproducción y una ruta directa hacia los mercados globales. ı Foto: Cortesía del organizador

Además de establecer contactos estratégicos para su circulación internacional, las producciones competirán por diversos incentivos enfocados en fortalecer su etapa final, entre ellos apoyos de postproducción, asesorías especializadas para la estrategia de festivales y acompañamiento internacional. Uno de los principales atractivos será la posibilidad de obtener una selección directa para integrarse al Blood Window Showcase dentro del Fantastic Pavilion del Marché du Film del Festival de Cannes 2027, considerado uno de los escaparates más importantes para el cine de género en el mundo.

Para Daniel de la Vega, director de Blood Window, la nueva colaboración representa una oportunidad para seguir descubriendo voces que habitualmente encuentran más obstáculos para llegar al mercado internacional.

“Las películas más interesantes de Iberoamérica rara vez nacen en el lugar más cómodo. Nacen desde la obsesión, el riesgo y la necesidad de llevar una historia hasta sus últimas consecuencias. Blood Window siempre ha existido para encontrarlas, acompañarlas y ayudarlas a llegar más lejos”, señaló.

El directivo destacó que la colaboración con NAHUI permitirá ampliar el alcance de esa misión desde la capital mexicana.

“Esta alianza con NAHUI nos permite abrir una nueva puerta desde la Ciudad de México para las próximas voces del cine de género de nuestra región”, afirmó.

La iniciativa también marca el arranque de la colaboración entre dos plataformas que buscan fortalecer el ecosistema cinematográfico latinoamericano. Mientras Blood Window acumula más de una década promoviendo el desarrollo, financiamiento y circulación internacional del cine fantástico, NAHUI celebrará este año su primera edición como un mercado especializado para productores, distribuidores, inversionistas y plataformas interesados en el audiovisual iberoamericano.

Las actividades de NAHUI se desarrollarán en tres de los recintos más representativos del sector cinematográfico nacional: la Cineteca Nacional de las Artes, los Estudios Churubusco y el Centro Nacional de las Artes, sedes que concentrarán reuniones de negocio, espacios de formación y actividades de networking para profesionales de la industria.

Con ello, la Ciudad de México fortalece su apuesta por convertirse en un hub estratégico para la producción, coproducción y circulación de contenidos audiovisuales en la región, al tiempo que ofrece una nueva plataforma para que el cine fantástico iberoamericano encuentre financiamiento, visibilidad y posibilidades de llegar a los principales mercados internacionales.

La convocatoria para participar en Blood Window Work in Progress 2026 permanecerá abierta hasta el 5 de agosto y está dirigida a proyectos que busquen dar el siguiente paso hacia la distribución global.

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