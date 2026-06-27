Fabio Colonna expande las fronteras del cine mexicano independiente

El cineasta Fabio Colonna lidera la expansión internacional del cine independiente mexicano a través de Reserva Films.

El cortometraje Un mes conquista sus primeros premios y confirma el buen momento de Reserva Films; el realizador destaca que todas sus producciones son independientes y hechas con talento nacional

Reserva Films atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Mientras su más reciente cortometraje, Un mes, comenzó su recorrido por festivales con un doble reconocimiento en el Paquimé Film Festival, otras producciones del estudio mexicano como Sutura, K.O. – Malcriada y Unheimlich continúan acumulando selecciones y premios en distintos países, consolidando la presencia internacional de la casa productora encabezada por el cineasta Fabio Colonna.

Dirigido por Colonna y escrito, producido y protagonizado por Isa Chávez, Un mes obtuvo los galardones a Mejor Cortometraje Mexicano y Mejor Actriz durante el Paquimé Film Festival, un arranque que confirma la buena recepción de una obra que se aleja del cine fantástico para adentrarse en un relato íntimo sobre el duelo, la pérdida y los lazos familiares.

La casa productora mexicana Reserva Films diversifica su narrativa con proyectos que van del drama íntimo al horror. ı Foto: Reserva Films

Para el realizador, el proyecto representó uno de los mayores retos creativos de su carrera al apostar por una narrativa más contenida y emocional.

“Es un cortometraje muy diferente a la línea que ya veníamos haciendo. Me obligó a salir de mi zona de confort porque las cosas sencillas suelen ser las que más trabajo cuestan. Hicimos ensayos muy rigurosos con Isa Chávez y Gerardo Oñate para que las actuaciones lucieran al cien por ciento, que era lo más importante para nosotros”, explicó a La Razón.

El director destacó que, pese a tratarse de una historia construida principalmente a partir de los diálogos, la propuesta visual fue determinante para transmitir las emociones de los personajes.

“Estamos muy contentos de compartir un cortometraje que está conmoviendo a mucha gente, que habla acerca del duelo, de la pérdida y que también plantea una metáfora muy bonita sobre los fantasmas”, comentó.

Producciones independientes y con talento cien por ciento nacional logran el reconocimiento en festivales internacionales. ı Foto: Reserva Films

El buen recibimiento de Un mes llega en un contexto especialmente favorable para Reserva Films. Sutura, un cortometraje que aborda la dependencia emocional, la sexualidad y el erotismo, ha recorrido festivales de México, Argentina, Francia y España, además de obtener reconocimientos como Mejor Cortometraje Erótico en Hallucinea Film Festival y Mejor Cortometraje Mexicano en Necro Film Fest.

En paralelo, K.O. – Malcriada mantiene una destacada presencia internacional gracias a su propuesta cyberpunk desarrollada bajo el formato CinemaMusique, con premios obtenidos en Noruega y Puerto Rico.

A ello se suma Unheimlich, considerado por el IMCINE como el cortometraje con mayor reconocimiento internacional dentro de la filmografía de Fabio Colonna. Tras recorrer algunos de los festivales de cine fantástico más importantes del mundo, entre ellos Sitges, Fantasporto y Mórbido, la producción continúa encontrando nuevos espectadores luego de su estreno en YouTube.

'Un mes', cortometraje dirigido por Colonna y protagonizado por Isa Chávez, triunfa en su debut en festivales. ı Foto: Reserva Films

Lejos de repetir fórmulas, Colonna considera que precisamente la diversidad temática ha permitido que cada proyecto conecte con públicos distintos.

“Son cortometrajes completamente distintos entre sí, pero todos han encontrado a su público. Eso nos ha permitido diversificar nuestra voz como autores y no quedar encasillados en un solo género”, afirmó.

El cineasta también resaltó que cada una de estas producciones ha sido desarrollada de manera independiente y con equipos conformados por talento nacional.

“Estamos muy agradecidos por el recibimiento. Son proyectos cien por ciento mexicanos, hechos con talento mexicano y totalmente independientes”, señaló.

Mientras sus cortometrajes continúan su recorrido internacional, Fabio Colonna ya prepara un nuevo proyecto que, adelantó, será uno de los más ambiciosos de su carrera, además de avanzar en el desarrollo de su esperado largometraje. Con una filmografía que transita entre el horror, la ciencia ficción, el drama y el erotismo, Reserva Films busca consolidar una propuesta autoral que sigue ganando reconocimiento dentro y fuera de México.

Te puede interesar:

am