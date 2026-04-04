Sheinbaum reitera respaldo al cine mexicano con incentivos para ‘promover a México en todo el mundo’

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó este sábado los incentivos al cine en México y el impulso de su administración a las producciones mexicanas.

En un breve mensaje difundido en su cuenta de Instagram, la mandataria recordó el incentivo fiscal del 30 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a proyectos que se realicen en territorio nacional, que deberán contar con al menos el 70 por ciento de proveeduría nacional.

“Eso va a crear más empleos y, por supuesto, a promover a México en todo el mundo”, afirmó.

Asimismo, destacó que el 10 por ciento de la cartelera en cines deberán ser producciones mexicanas “en buenos horarios”.

El pasado 13 de febrero, Sheinbaum anunció la Ley Federal de Cine y el Audiovisual para la promoción del cine mexicano, que sustituirá a la actual Ley Federal de Cinematografía de 1992 y que será discutida próximamente por el Senado de la República.

El 15 de febrero, en presencia de la actriz Salma Hayek, la mandataria presentó la iniciativa para el sector cinematográfico, que abarca desde la formación, producción, exhibición y preservación.

Uno de los cambios centrales es el fortalecimiento de la exhibición del cine mexicano en salas comerciales, con el 10 por ciento de exhibición nacional en salas, ampliación a 14 días la permanencia mínima de películas mexicanas en cartelera y que las plataformas digitales deberán contar con una sección visible de promoción y recomendación de cine y audiovisual mexicano.

La iniciativa establece el mandato de conservar, restaurar, digitalizar y difundir el acervo audiovisual a través de la Cineteca Nacional, bajo reglas claras de archivo y resguardo.

La propuesta también incorpora en la legislación el respaldo al fomento cinematográfico a través del Fomento al Cine Mexicano (Focine), garantizando su permanencia como política de Estado y no solo como programa presupuestario anual.

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cehr