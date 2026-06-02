Constitucionales, la judicial e injerencia

LA COMISIÓN Permanente del Congreso de la Unión declaró este lunes la constitucionalidad de la segunda etapa de la reforma al Poder Judicial (PJ) y de la modificación al artículo 41 de la Carta Magna, que incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones, tras recibir el respaldo de 25 y 24 congresos estatales, respectivamente.

La sesión estuvo marcada por un hecho inusual: legisladores de oposición dieron la espalda al pleno durante las declaratorias de aprobación, lo que generó un intercambio de críticas entre las distintas bancadas.

La secretaria de la mesa directiva informó que ambas reformas alcanzaron la mayoría requerida por el artículo 135 constitucional. Respecto a la reforma judicial, señaló que se recibieron 25 votos aprobatorios de congresos locales, suficientes para validar el decreto que modifica diversas disposiciones de la Constitución en materia de PJ.

Posteriormente, la presidencia de la Comisión Permanente solicitó a los asistentes ponerse de pie y emitió la declaratoria formal de aprobación. Entre las legislaturas que respaldaron la reforma se encuentran Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México, entre otras.

En cuanto a la reforma electoral, que incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones, la secretaría reportó 24 votos favorables de congresos estatales, con lo que también se cumplió el requisito constitucional para su validación.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, explicó que la decisión de la oposición de dar la espalda al pleno respondió, entre otros motivos, a su rechazo a la reforma judicial. Sostuvo que ésta fue aprobada por un margen reducido en San Lázaro y criticó que la elección de integrantes del Poder Judicial prevista para 2028 coincida con el proceso de revocación de mandato.

También cuestionó la reforma electoral al considerar que el concepto de intervención extranjera podría prestarse a interpretaciones amplias.