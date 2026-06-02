La sombra del exfiscal

El legado que, dicen, no deja de tener impacto —y no para bien— es el del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hoy embajador de México en Reino Unido, cuyo nombre volvió a relucir después de que las actuales autoridades de la FGR informaran que precisamente Gertz y su equipo tenían conocimiento suficiente —y, por lo visto, no hicieron nada— de una red de lavadores de dinero recientemente desmantelada por el mismo organismo autónomo, ahora bajo la conducción de Ernestina Godoy. Se trata del grupo delictivo denominado El Caballito, un conglomerado de por lo menos 15 empresas que funcionaban como fachada para blanquear recursos y emitir más de 12 mil millones de pesos en facturas falsas. ¡Zas! La investigación alrededor de este imperio criminal, informó ayer el titular de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, derivó de diversas denuncias que se encontraban dispersas desde hace ¡tres años! Sí, precisamente cuando Gertz Manero era encargado de procurar la justicia en el país. Ahí el dato.