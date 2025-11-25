Fabio Colonna, galardonado en el FICCMadero

El director y productor mexicano Fabio Colonna, una de las voces más sólidas del cine de terror contemporáneo y fundador de Reserva Films, cierra un año de reconocimientos con una retrospectiva especial de su obra y un taller magistral en línea dedicado al género.

Colonna —quien entre sus logros, fue productor del segmento “God of Death” en la película V/H/S/85, pieza inspirada en el sismo de 1985 en la Ciudad de México y que se volvió viral en redes— se consolida como un referente internacional del horror.

A esto se suma su reciente triunfo en el Festival Internacional de Cine de Ciudad Madero (FICCMadero), donde su cortometraje SUTURA obtuvo dos premios clave: Mejor Edición y Mejor Dirección, reforzando el impacto de su trabajo en el circuito de cine de género.

Fabio Colonna es fundador de Reserva Films. ı Foto: Especial

Durante diez años, el realizador ha construido un estilo visceral, poético y atmosférico. Su corto UNHEIMLICH (2021) fue galardonado en Sitges Film Festival y es considerado por el IMCINE como el cortometraje mexicano más premiado en el extranjero.

“Esta retrospectiva celebra los 10 años que llevamos haciendo cine independiente junto con mi casa productora, Reserva Films. Es un gran reconocimiento y nada me alegra más que compartirlo con la gente” Fabio Colonna, director y productor mexicano



La Retrospectiva Fabio Colonna se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre a las 20:00 horas, en Francisco Sosa 298, alcaldía Coyoacán . Al finalizar la función, habrá un conversatorio con el director.

Taller en línea, Cine de terror: escritura, dirección y distribución

En paralelo, Colonna impartirá un taller especializado de 12 horas, dirigido a jóvenes realizadores y creativos que buscan profundizar en los procesos del cine de horror. El curso abarcará subgéneros, construcción de guion, historia del terror, dirección de actores, criaturas, prótesis, atmósferas, edición, diseño sonoro y distribución en festivales.

“Me emociona presentar este taller para quienes desean incursionar en este bello género. Compartiremos herramientas, análisis y procesos que ayudan a crear terror auténtico y potente”, afirmó.

El taller se realiza del 24 al 28 de noviembre, en formato en línea. Informes e inscripciones: itineranteescuela@gmail.com y al teléfono 55 2920 8612.

Fabio Colonna impartirá un taller en línea del 24 al 28 de noviembre. ı Foto: Especial

cehr