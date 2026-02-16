Claudia lanza apoyo al cine e incentivo fiscal

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un plan integral de apoyo al cine nacional: desde la formación, producción, exhibición y preservación, así como un nuevo incentivo fiscal del 30 por ciento del Impuesto sobre la Renta (ISR) a proyectos que se realicen en territorio nacional para fortalecer la producción cinematográfica y audiovisual en el país.

“Este incentivo tiene una comisión del gobierno que busca realmente apoyar, que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera a lo mejor no tendrían la oportunidad. Y al mismo tiempo, atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y a los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía, desde actrices, actores, pero también todos los oficios vinculados con el cine. Que garanticemos que realmente una producción internacional no llega con todo y se va, sino que aquí se desarrolla todo este talento que tenemos en México”, destacó.

El Dato: La productora Inna Payán dijo que el incentivo fortalecerá la producción, al generar entre tres y nueve unidades de actividad económica agregada en el sector.

La mandataria, quien realizó el anuncio acompañada de la actriz y productora Salma Hayek; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y representantes del sector cinematográfico nacional, agradeció al secretario de Hacienda, Édgar Amador, por hacer posible el instrumento, y reiteró que la cultura es un derecho y no un privilegio: “Nuestro objetivo es estar a la altura de nuestro pueblo y estar a la altura de esta creatividad extraordinaria que hay en nuestro país”.

TE RECOMENDAMOS: El año pasado la SSPC tuvo el mayor gasto desde 2019 Revierte Gobierno subejercicios en seguridad del país

La secretaria Curiel detalló que el incentivo equivale hasta al 30 por ciento del ISR del gasto del proyecto realizado en territorio nacional y tiene un tope máximo de 40 millones de pesos por proyecto o proceso, y cuyo requisito consiste en que los proyectos deberán contar con al menos el 70 por ciento de proveeduría nacional, con el objetivo de garantizar que la derrama económica beneficie a toda la cadena productiva del país.

Con esto, se busca atraer producciones internacionales de alto valor productivo, al tiempo de propiciar que las producciones nacionales permanezcan en México, fortaleciendo así la economía creativa del país, la soberanía cultural y la diversidad de historias que se producen desde el territorio mexicano.

La funcionaria destacó que el incentivo se diseñó en coordinación con la Secretaría de Hacienda y con la propia comunidad cinematográfica, y subrayó que busca evitar que producciones mexicanas se filmen en el extranjero por falta de apoyos, al tiempo que atrae inversión internacional con la garantía de que el talento y la proveeduría nacionales sean los principales beneficiarios.

“Esto en términos reales significa que vamos a tener más proyectos filmados en México, más trabajo para estudios y casas de posproducción nacional, porque tiene que haber una casa productora mexicana; no es solamente que vengan las empresas extranjeras a filmar”, explicó.

Se anunció que el decreto se publicaría este lunes en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente del anuncio, que se enmarca en una política integral de Estado para el sector cinematográfico que incluye diversas acciones ya en marcha.

Entre estas acciones destaca el incremento del 25 por ciento al presupuesto del Imcine para 2026 y de casi 20 por ciento al Eficine, el primero en más de una década.

Asimismo, los Estudios Churubusco están desarrollando un plan de remodelación y equipamiento para ofrecer condiciones de filmación de alta calidad, y que la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, presentada días antes, establece el 10 por ciento obligatorio de exhibición de cine nacional en salas con revisión semestral y otorga permanencia normativa al Focine con presupuesto progresivo.

La Presidenta también destacó los avances en materia de infraestructura y formación cinematográfica, entre ellos la apertura de la Cineteca Chapultepec con ocho salas de última generación y la expansión de la Escuela de Oficios de Cine en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, donde se prevé certificar a alrededor de dos mil estudiantes en 2026 de forma completamente gratuita, con más de 50 cursos en niveles inicial, intermedio y avanzado.

El plan

El proyecto integral anunciado ayer incluye lo siguiente:

Ofrece un incentivo fiscal del 30% del ISR a proyectos que se realicen en territorio nacional

Los proyectos deberán contar con al menos el 70 por ciento de proveeduría nacional

Podrán participar largometrajes de ficción o animación y capítulos de series con un gasto mínimo comprobable de 40 mdp

Largometrajes y series documentales con un gasto mínimo de 20 mdp

Procesos específicos de animación, efectos visuales o postproducción con un gasto mínimo de 5 mdp por proceso.

“Lo que no teníamos era esta Presidenta”

› Por Ángel Molina

La actriz y productora veracruzana Salma Hayek expresó este domingo su apoyo público a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el anuncio de la nueva Ley Federal de Incentivos para la Industria Cinematográfica y Audiovisual, iniciativa que busca fortalecer la producción nacional y atraer inversión al país.

Visiblemente conmovida, Hayek —quien reconoció haberse mantenido alejada de la política durante años— compartió en conferencia las dificultades que enfrentó para producir películas en México por la falta de estímulos fiscales.

“Cuando quise venir a hacer mi película a México no podía conseguir el dinero. Me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos aquí. Y claro, es porque todos estos países tenían estos incentivos que nosotros no”, señaló la protagonista de Frida.

El Tip: desde el año pasado se destinaron mil 600 millones de pesos a escuelas artísticas, y el CCC eliminó cuotas de inscripción en licenciaturas y amplió su matrícula.

Con emoción, la actriz fue directa al hablar de la mandataria: “Quizá lo que no teníamos era esta Presidenta. Creo que también es muy necesario tomar las riendas de la narrativa de quiénes somos”.

Hayek celebró el anuncio del estímulo fiscal y señaló que México cuenta con una diversidad ecológica, cultural y técnica sin comparación en el mundo, y que este apoyo coloca al país en una posición de alta competitividad frente a otras naciones.

La mandataria federal (c.), ayer, con Salma Hayek, actores y productores de cine del país, en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

“A partir de este apoyo no tenemos comparación, no hay país en el mundo, que tenga la diversidad ecológica, la belleza, aquí lo hay todo. No existe otro país que tenga lo que tenemos”, destacó.

La actriz nominada al Oscar, relató que sin este tipo de incentivos era imposible financiar una producción en México, pues los recursos se otorgaban condicionados a filmar en el extranjero. “Nadie puede competir con nosotros; a partir de este apoyo, no tenemos comparación.

Destacó además que el cine mexicano tiene el potencial de convertirse en una poderosa herramienta de narrativa nacional en un momento en que la imagen del país enfrenta distorsiones en el exterior, y subrayó que filmar en México ha detonado el turismo en comunidades que nunca antes habían sido visitadas.

El reconocimiento fue recíproco. Sheinbaum dedicó palabras de admiración a Hayek por su papel como defensora de los mexicanos en el exterior y embajadora de la cultura nacional en el mundo.

“Su talento ha hecho que México se conozca en todos lados. Quizá Frida Kahlo no se conocería en el mundo si no fuera por la película de Salma”, afirmó la mandataria federal.