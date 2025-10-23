Del cyberpunk al erotismo: Reserva Films impone su sello en el cine

La casa productora consolida su presencia en el circuito internacional con dos de sus proyectos más ambiciosos: K.O. - Malcriada, premiado en Noruega, y Sutura, aclamado en Europa y Latinoamérica por su fuerza emocional y su exploración de los límites entre el placer y el dolor.

K.O. - Malcriada. El formato CinemaMusique, desarrollado por Reserva Films (Fabio Colonna y Arantxa Suárez) y Apix Films, continúa expandiendo las fronteras del audiovisual, dirigido por Fabio Colonna y protagonizado por el dúo punk/darkwave Malcriada.

La obra fue premiada como Mejor Video Musical en el Ravenheart International Film Festival de Oslo, Noruega, donde el jurado la describió como “una fusión entre el amor por el cine de los 80, la tecnología de los 90 y un espíritu D.I.Y. con un toque mexicano y cyberpunk”.

La pieza sigue a dos mercenarios perseguidos por un cyborg tras el robo de una katana sagrada, todo a través de una narrativa que combina acción, efectos prácticos, tecnología Unreal Engine, además de una potente banda sonora original.

“K.O. nació del deseo de crear una experiencia punk y profundamente mexicana; ver que esta locura resuena en otros países demuestra que el cine de género latinoamericano tiene mucho por ofrecer”, expresó el director Fabio Colonna.

La producción participa en el Santiago Horror Film Festival; en LUSCA Fantastic Film Fest, HorrorHaus Film Festival (25 de octubre); así como en el Infierno en Los Andes Fest, Perú (29 de octubre).

Fabio Colonna ı Foto: Especial

Sutura: Erotismo, vulnerabilidad y la búsqueda de conexión

El cortometraje Sutura —también dirigido por Fabio Colonna y con Arantxa Suárez en producción — tuvo su estreno nacional el pasado 13 de septiembre en Shorts México 2025, luego de recorrer festivales en Francia y Argentina.

La producción es protagonizada por Samantha Yazareth Anaya y Christian Diez, y obtuvo el premio a Mejor Cortometraje Erótico en el Hallucinea Film Festival (Francia). También formó parte del Guarra Film Festival de Buenos Aires.

Con un tono introspectivo y estéticamente minimalista, Sutura aborda la relación entre una artista y su pareja fotógrafo, en una exploración de la autolesión, la obsesión y la intimidad como forma de redención.

Coproducido por Michael Rowe (ganador de la Cámara de Oro en Cannes) y con diseño sonoro de LSD Audio, el cortometraje formará parte también del Espanto Film Fest (29 de octubre) y del Necro Film Fest en Ciudad Nezahualcóyotl (23 al 25 de octubre).

Reserva Films celebra una etapa de madurez artística luego de 10 años de trayectoria. “No se trata de producir por producir, sino de contar historias que nos lleven a la esencia de cada pieza. Desde un cyberpunk hasta un drama erótico, lo importante es que la historia dicte el camino”, subrayó Fabio Colonna, director y fundador.

Para la productora, este reconocimiento internacional les dicta una hoja de ruta para los próximos años: hacer cine mexicano vanguardista, diverso y con lenguaje universal. “Es un honor poner el nombre de México en alto y demostrar que nuestro cine puede dialogar de tú a tú con cualquier país”, añadió Colonna.