Tras más de 30 años, Senado aprueba nueva Ley de Cine

El director mexicano Luis Estrada, en el estreno de ¡Que viva México!, en 2023

CON 87 VOTOS a favor, uno en contra y 18 abstenciones, el Senado de la República aprobó ayer la Ley Federal de Cine y Audiovisual, que propuso la Presidenta Claudia Sheinbaum y la cual busca darle mayor proyección al séptimo arte mexicano, brindar estímulos fiscales para impulsarlo y garantizar mayor exhibición.

Entre sus principales cambios está que las salas de cine dediquen al menos 10 por ciento de sus salas para películas nacionales, con una permanencia mínima de 14 días, el doble de lo que establecía la ley anterior que había estado vigente desde 1992.

Asimismo, con esta nueva ley, el programa Fomento al Cine Mexicano (Focine) queda reconocido con un aumento progresivo del presupuesto.

Durante la discusión, una de las críticas constantes por parte de la oposición fue la incertidumbre en cuanto a los recursos federales. “Necesitará de un presupuesto suficiente porque, sin dinero, este avance solamente quedará en papel y no podrá llevarse a la práctica, como ha pasado en otras propuestas aprobadas aquí en este Senado de la República”, expresó la legisladora del PRI Karla Guadalupe Toledo.

De manera paralela, también el pleno de la Cámara alta aprobó las iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor, que se enfocan en proteger a las personas artistas, intérpretes o ejecutantes frente al uso de la Inteligencia Artificial.

Estipula que la imagen y la voz de una persona, así como los personajes que interpreta, solamente se utilizarán con autorización expresa y bajo las condiciones que se establezcan.