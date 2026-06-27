Alfonso Escandón: Cine LGBTQ+ crece, pero las salas siguen cerradas

AUNQUE la producción de cine con temática LGBTQ+ vive uno de sus momentos más prolíficos, el gran pendiente continúa siendo su llegada a las salas comerciales. Ésa es la paradoja que observa Alfonso Escandón, director del Festival MIX México, quien asegura que, pese al crecimiento de la industria, la mayoría de estas películas únicamente encuentra espacio dentro del circuito de festivales.

En entrevista con La Razón, el también responsable del encuentro cinematográfico señaló que el público tiene hoy una oferta mucho más amplia que hace algunos años, pero eso no significa que las historias logren llegar a una cartelera permanente.

“Sí ha crecido la industria, cada vez tenemos más títulos para mostrar en el festival, pero lamentablemente esos títulos únicamente se quedan en el ámbito de festivales. Nosotros podemos decir, siendo muy condescendientes, que el 90 por ciento de las películas que presentamos en Festival MIX México no vuelven a exhibirse en pantalla porque no son adquiridas por distribuidores”, explicó.

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Para Escandón, el reto no es únicamente que existan más producciones, sino que el cine con diversidad sexual y de género deje de concentrarse durante junio, durante el mes que se conmemora el Día Internacional del Orgullo, y encuentre espacios durante todo el año.

“Lo importante es que no sea únicamente durante el mes del orgullo. Tiene que haber una oferta constante de películas LGBTQ+ durante todo el año y en circuitos comerciales”, sostuvo.

Esa realidad contrasta con el momento que vive el Festival MIX, que en su edición número 31 —la segunda sin su fundador Arturo Castelán al frente tras su fallecimiento hace dos años— reúne 101 títulos provenientes de distintas partes del mundo, entre largometrajes, cortometrajes, ficción y documental. “La programación está muy exquisita”, afirmó entre risas. “Algo que nos dicen los jurados es que la tendrán muy difícil porque el nivel de las películas ha sido muy alto.”

El director explicó que la selección se construye a partir de una convocatoria internacional, la relación con distribuidoras especializadas y el seguimiento que el equipo realiza en otros festivales del mundo.

“Lo importante es que exista una oferta para todo tipo de público. No queremos hacer una curaduría limitada a un solo tema o estilo”, comentó Escandón.

Sin embargo, reconoció que mantener vivo uno de los festivales de cine más antiguos del país no ha sido sencillo. A 31 años de historia, admitió que conseguir recursos sigue siendo una batalla anual.

“Cuesta muchísimo levantar los fondos. Tanto el apoyo gubernamental como el privado siguen siendo complicados”, se sinceró.

Incluso consideró que, pese a los avances en materia de derechos, todavía persisten prejuicios hacia los proyectos enfocados en la diversidad.

“Creo que la homofobia simplemente dejó de expresarse abiertamente porque hoy está penada, pero sigue presente. Eso se nota cuando un festival con más de tres décadas de historia no recibe los apoyos que sí tienen otros encuentros cinematográficos”, compartió a La Razón.

Ahora, en la recta final del Festival MIX México, se ofrece al público una programación que ha reunido producciones de 26 países, incluyendo México, Estados Unidos, Brasil, España, Francia y Alemania. Del mismo modo, se llevan a cabo actividades paralelas como el homenaje al cineasta Julián Hernández y conversatorios dedicados a la diversidad y la salud.

Las sedes son: Cineteca Nacional Xoco, Cineteca Nacional Chapultepec, Cinépolis Diana, Cine Tonalá y Eucalipto 20, todas en la CDMX.